جوجل تُغير إسم Google G Suite إلى Google Workspace، وتستخدم أيقونات جديدة، بما في ذلك Gmail

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت شركة جوجل معروفة في السنوات الأخيرة بتغيير أسماء خدماتها من حين لآخر. واليوم، قررت الشركة الأمريكية أن تفعل ذلك مرة أخرى. في الواقع، لقد أعلنت شركة جوجل اليوم أنها قررت تغيير إسم منصة Google G Suite إلى Google Workspace.

الأمر يقتصر على تغيير الإسم فقط وليس الوظائف والخدمات، ولكن تم إعادة تصميم أيقونات جميع الخدمات التي تُعد جزءًا من Google G Suite أو بالأحرى Google Workspace، بما في ذلك Gmail الذي حصلت أيقونته على أكبر تغيير على الإطلاق، فبينما قامت شركة جوجل في الشعار الجديد بإزالة الظرف، فهي قررت الإبقاء على الحرف M، ولكنه لم يعد أحمر اللون بالكامل، وإنما أصبح يضم جميع ألوان جوجل المعهودة.

ينطبق نفس الأمر على الأيقونات الأخرى أيضًا، والتي أصبحت تحتوي جميعها على ألوان جوجل، سواء كنا نتحدث عن Google Calendar أو Google Drive أو Google Docs أو Google Sheets أو Google Slides أو Google Meet أو غيرها من خدمات جوجل الأخرى.

تعمل العلامة التجارية الجديدة على تعزيز التوافق بين الخدمات الآن، وهناك أيضًا تجربة مستخدم جديدة ومتكاملة تتماشى معها.

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بمجرد وصولك إلى منصة Google Workspace الجديدة، ستتمكن من إنشاء مستند والتعاون فيه مع الضيوف في غرفة الدردشة ومشاركة المحتوى والعمل معًا مع أشخاص آخرين خارج شركتك وغير ذلك الكثير، وكل ذلك في مكان واحد. تُعد الدردشة والبريد الإلكتروني والمكالمات الصوتية ومحادثات الفيديو، فضلا عن إدارة المحتوى والتعاون جزءًا من منصة Google Workspace.

في Google Docs و Google Sheets و Google Slides، يمكنك الآن معاينة ملف مرتبط دون الحاجة إلى فتح تبويب جديد، وعندما تقوم بالإشارة @mention إلى شخص ما في المستند، ستعرض نافذة ذكية تفاصيل هذا الشخص، وتوفر السياق، وتقترح الإجراءات مثل إضافته إلى جهات الإتصال الخاصة بك أو التواصل عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني أو الفيديو.

محادثات الفيديو في وضع صورة في صورة على خدمة Google Meet ستشق طريقها إلى Google Docs و Google Sheets و Google Slides، بعد إصدارها في Gmail و Chat.