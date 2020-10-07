Realme تكشف عن نسخة خاصة جديدة من الهاتف Realme 7 Pro تمتاز بمظهر لافت للنظر

فاطمة أيت طالب - دبي - في الحدث الذي أعلنت فيه شركة Realme عن إطلاق الهاتف Realme 7i، وعن مجموعة من المنتجات الجديدة اليوم، قامت الشركة الصينية كذلك بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة خاصة جديدة من الهاتف Realme 7 Pro تُدعى Realme 7 Pro Sun Kissed Leather.

كما ترون في الصورة أعلاه، فهذه النسخة الخاصة الجديدة من الهاتف Realme 7 Pro تأتي مع تصميم مختلف وجميل في الواجهة الخلفية يشمل جلد نباتي مع شريط برتقالي في أقصى الجانب الأيسر، وبقية الواجهة الخلفية باللون الرمادي، في حين تم طباعة شعار شركة Realme في الجزء الأيسر السفلي من الواجهة مع لمسة معدنية. وبغض النظر عن التصميم، فالهاتف Realme 7 Pro Sun Kissed Leather يأتي بنفس المواصفات التقنية للهاتف Realme 7 Pro العادي.

للتذكير، يضم الهاتف Realme 7 Pro شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في غضون 34 دقيقة فقط.

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يضم الهاتف Realme 7 Pro كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.5، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مكبرات صوتية مزدوجة تدعم تقنية Dolby Atmos، ويضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه النسخة الجديدة من الهاتف Realme 7 Pro تُكلف نفس ما تُكلفه النسخة العادية، فهي الأخرى تُكلف ما يُعادل 270 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 300 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB مع العلم بأنها ستكون متاحة للشراء، على الأقل في الهند إبتداءً من 16 أكتوبر.