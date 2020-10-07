الإعلان رسميًا عن سماعات Realme Buds Wireless Pro مع تصميم يلتف حول العنق وتقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن سماعات Realme Buds Air Pro، فقد قامت شركة Realme كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن السماعات اللاسلكية Realme Buds Wireless Pro التي تأتي لتحل محل سماعات Realme Buds Wireless التي أعلنت عنها شركة Realme في العام الماضي.

على عكس سماعات Realme Buds Wireless التي تم إطلاقها في العام الماضي، فإن سماعات Realme Buds Wireless Pro الجديدة تأتي مع تقنية إلغاء الضوضاء، وهي نفسها تقنية إلغاء الضوضاء المستخدمة في سماعات Realme Buds Air Pro الجديدة، ولكنها تدعم الترميز LDAC أيضًا والذي يتيح بث الصوت عبر البلوتوث لما يصل إلى 990Kbps.

إحدى الميزات الجديدة الأخرى هي التبديل السلس، والتي تتيح لك التبديل بين جهازين متصلين عن طريق النقر مرتين على الزر المتعدد المهام. وبغض النظر عن ذلك، فهذه السماعات تأتي مع مكبرات للصوت بحجم 13.6mm، وتوفر كمون يصل إلى 119 جزء من الثانية في وضع Gaming Mode.





سماعات Realme Buds Wireless Pro الجديدة لا تأتي مع خطافات الأذن التي جاءت بها سماعات Realme Buds Wireless، ولكنك تحصل الآن على بطارية بسعة 160mAh يمكنها توفير ما يصل إلى 16 ساعة من الإستخدام مع تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء، وما يصل إلى 22 ساعة من الإستخدام في حالة تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء.

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تم أيضًا في سماعات Realme Buds Wireless Pro الجديدة إستبدال منفذ MicroUSB بمنفذ USB Type-C مما يسمح الآن بشحن هذه السماعات بالكامل في غضون ساعة ونصف مع العلم بأن خمسة دقائق من الشحن فقط كافية للحصول على 1.7 ساعة من الإستخدام.

سماعات Realme Buds Wireless Pro تزن 33 جرام وتحمل شهادة IPX4 مما يعني أنها مقاومة للعرق. وعلى غرار سماعات Realme Buds Air Pro، فإن سماعات Realme Buds Wireless Pro الجديدة تضم كذلك Environmental Noise Cancellation و +Bass Boost مع العلم بأنه يمكن تفعيل هذا الأخير من خلال تطبيق Realme Link.

سماعات Realme Buds Wireless Pro تدعم البلوتوث 5.0، وهي متوفرة بلونين فقط، وهما الأصغر والأخضر مع العلم بأنها تُكلف ما يُعادل 54 دولار أمريكي وستُعرض للبيع في الهند إبتداءً من 16 أكتوبر.