الإعلان رسميًا عن سماعات Realme Buds Air Pro مع تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - في حدث Leap To Next Gen الذي عقدته اليوم، قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air Pro والتي تدعم تقنية إلغاء الضوضاء.

قامت شركة Realme بإطلاق ثلاث سماعات لاسلكية للأذن حتى الآن، بما في ذلك Realme Buds Air و Realme Buds Air Neo و Realme Buds Q، ولكن تُعتبر Realme Buds Air Pro أول سماعات لاسلكية للأذن من الشركة الصينية تدعم تقنية إلغاء الضوضاء ANC. ووفقا لشركة Realme، فهي تقول أن سماعاتها اللاسلكية الجديدة للأذن تقوم بإلغاء الضوضاء إلى حد 35dB، والفضل في ذلك يعود إلى الميكروفونات FeedBack Microphone و FeedForward Microphone، والتي تقوم بجمع الضوضاء المحيطة في الخارج والداخل، وإنشاء الموجات الصوتية التي تقوم بإلغاء تلك الضوضاء.

ومع ذلك، لا يُنصح بحجب ضوضاء العالم الخارجي تمامًا أثناء المشي أو القيادة، لذلك تأتي سماعات Realme Buds Air Pro مع وضع Transparency Mode الذي يسمح لك بالإستماع إلى الصوت المحيط، مما يجعلك على دراية بمحيطك. وللحصول على محادثات أوضح أثناء المكالمات، تحصل على خاصية إلغاء الضوضاء المحيطة Environmental Noise Cancellation، والتي تقلل الضوضاء المحيطة.





سماعات Realme Buds Air Pro تضم رقاقة خاصة وتأتي مع وضع Game Mode الذي يقوم بتقليص الكمون إلى 94 جزء من الثانية. كل سماعة تضم مكبر للصوت بحجم 10mm وتزن 5 جرامات فقط.

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سعة البطاريات المستخدمة في هذه السماعات غير معروفة، ولكن علبة الشحن تزن 39.5 جرام وتضم بطارية بسعة 486mAh والتي توفر ما يصل إلى 25 ساعة من الإستخدام عندما تكون تقنية إلغاء الضوضاء غير مُشغلة، وما يصل إلى 20 ساعة عندما يتم تشغيل هذه الخاصية. وعندما تنفد العلبة من الطاقة، فإن 10 دقائق من الشحن تُعد كافية للحصول على 3 ساعات من الإستخدام، في حين أن الشحن الكامل يستغرق ساعة كاملة.

بقية ميزات Realme Buds Air Pro تشمل Smart Wear Detection و Bluetooth 5.0 و Google Fast Pair و +Bass Boost ، فضلا عن القدرة على مقاومة القطرات المائية والعرق. ومع ذلك، فهذه السماعات لا تدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

عمومًا، سماعات Realme Buds Air Pro الجديدة ستكون متاحة للشراء باللونين الأسود والأبيض، وستُكلف ما يُعادل 69 دولار أمريكي علمًا أنها ستكون متاحة للشراء في الهند إبتداءً من 16 أكتوبر من خلال الموقع الرسمي لشركة Realme على شبكة الإنترنت، ومن خلال متاجر التجزئة الفعلية المنتشرة في البلاد.