شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 6 تصريحات لـ "بيل جيتس" عن كورونا منذ بداية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الملياردير بيل جيتس أحد أبرز قادة التكنولوجيا الذين أعطوا اهتماما خاصا لأزمة كورونا، ولعل ذلك ليس بغريب، فدائماً ما يضع نصب عينيه العطاء ومساعدة من يستحقون، وهو الأمر الذى ظهر واضحاً قبل 20 عاما حينما تبرع بنصف ثروته لصالح المؤسسة الخيرية الذى يترأسها هو وزوجته "بيل وميليندا"، حيث يحاولان من خلالها إفادة الملايين حول العالم، ولعل دوره برز بشكل كبير خلال أزمة كورونا الأخيرة، وفيما يلى نعرض أبرز التصريحات التي ذكرها بيل جيتس عن أزمة كورونا.

بيل جيتس متخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

أعرب بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت عن قلقه الشديد بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا، ففي مقابلة مع برنامج Ezra Klein Show بـ Vox ، قال جيتس: "ما لم يكونوا متدرجين للغاية فى إعادة فتح المدن ويختارون الأشياء التي نعرف أنها لا ترفع معدل الإصابة، فعندئذ سيكون لديك هذا التغاير حيث ستكون الحياة بأجزاء من الولايات المتحدة جيدة جدا، بينما ستصبح أجزاء أخرى في حالة سيئة للغاية".

وأوضح جيتس أيضًا إن الاختبار - على الأقل في الولايات المتحدة - كان أقل بكثير من المستوى الذي يجب أن يكون عليه إذا كانت البلاد تخطط لإعادة فتح المنشآت، إذ قال: "يمكن لبعض الأشخاص الوصول إلى الاختبار بدون أعراض، وبعض الأشخاص الذين يعانون من الأعراض لا يمكنهم الوصول إلى الاختبار".

وأكد جيتس فى حواره مع Vox أن نسبة كبيرة من الاختبار ليست مفيدة، إذ قال: "إنه شبه فاسد بمعنى أنه إذا كانت لديك علاقة وثيقة مع طبيبك في المستشفى، فسوف تدخل إلى جهاز PCR بغض النظر عن ظروفك، وإذا لم يكن لديك هذا النوع من الاتصال، حتى إذا كنت عاملاً في الرعاية الصحية، يمكنك الحصول على اختبارات مرة أخرى بعد خمسة أيام. "

بيل جيتس: تكلفة إنتاج لقاح كورونا تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليار دولار

كما أكد "جيتس" أن محاولات اكتشاف لقاح لفيروس كورونا ستتكلف مبالغ كبيرة ما بين 10 – 20 مليار دولار، موضحا أن هذا المبلغ سيكون ضروريا لإتاحة هذه اللقاحات للجميع، وأضاف بيل جيتس، خلال حواره مع قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن المبالغ الكبيرة التي سيحتاجها إنتاج لقاح لفيروس كورونا سببها أنه يجب توفير كميات كبيرة من اللقاح لجميع دول العالم، ولا يمكن استثناء أحد من هذا اللقاح، ولفت الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، إلى أنه لا يمكن حرمان أى أحد من اللقاح بسبب الفقر وبالتالي لابد من إنتاجه بكميات ضخمة.

بيل جيتس: عودة الاقتصاد قرار صعب ومؤلم واستمرار الإغلاق يتسبب فى خسائر كبيرة

كذلك أكد الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أنه ستكون هناك موجة ثانية للفيروس ولكن لا نعلم متى ستكون وما هي تبعاتها، موضحا أن فيروس كورونا يضرب حاليا بشدة أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، كما يضرب أجزاء من قارة أفريقيا، ورصدنا البؤرة الساخنة هناك مثل نيجيريا وجنوب افريقيا، وهذه الأرقام الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا في تلك الدول بدأت تتزايد.

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وأضاف مؤسس شركة مايكروسوفت، خلال حواره مع قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن هناك تراجع للإصابات بكورونا في أوروبا وأجزاء في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب أن هناك دولا تتناقص فيها أعداد الإصابات مثل اليابان وسنغافورة، وهذه الدول بدأت تعود لاستئناف الحياة شبه طبيعية لأنها أصبحت قادرة على رصد الحالات القليلة التي تسجلها.

وأوضح بيل جيتس، أنه بسبب الملل الذى أصاب الناس بسبب طول فترة الاغلاق، أصبحت هناك حاجة ملحة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا الإغلاق تسبب في خسائر اقتصادية كبرى للدول.

بيل جيتس: شركات التكنولوجيا أكبر المستفيدين من أزمة فيروس كورونا

كما قال بيل جيتس، إنه يتوقع أن تكون العوائد الاقتصادية قليلة خلال الفترة المقبلة فى ظل أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك دولا مثل نيجيريا ولبنان ستتعرض إلى أضرار كبيرة، ولكن الدول الغنية لديها احتياطات سوف تسمح لها برفع مستوى الدين ودعم الشركات وهذا لن ينطبق على كل دول العالم.

وأضاف خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أن شركات البرمجيات والتكنولوجيا من أكبر المستفدين نحو الحياة الرقمية فى ظل أزمة كورونا، خاصة فى ظل تطوير صناعة العلاج عن بعد والتعليم عن بعد، حيث إن التلاميذ والطلاب والمرضى سوف يدفعون أسعارا أقل ويحصلون على خدمات أكبر.

بيل جيتس: العالم بأسره سينتهى من أزمة كورونا نهاية 2022

فيما قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت إنه يعتقد بأن دول العالم الأول ستتمكن من تجاوز أزمة كورونا بعام كامل قبل الدول الفقيرة، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال بيل جيتس: " أنا أشعر أنه بالنسبة للعالم الغني، سنكون قادرين إلى حد كبير على القضاء على أزمة فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021، وبالنسبة للعالم بأسره بحلول نهاية عام 2022.

وتابع مؤسس شركة مايكروسوفت: خط الإنتاج في مجال توسيع نطاق التشخيص والعلاجات الجديدة واللقاحات، أمر مثير للإعجاب حقا، مستطردا: عليك أن هناك أضرارا اقتصادية وديون بقيمة تريليونات الدولارات.

بيل جيتس: الدول الغنية قد تعود لوضع الطبيعى بأواخر 2021

كما أكد الملياردير الأمريكي، ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس أن الدول الغنية قد تعود إلى وضع قريب من الطبيعى في أواخر سنة 2021، في حال تم التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح الملياردير الأمريكي، أنه يجب على الأمريكيين أن يفكروا في طرق تجعلهم يتغلبون على ترددهم بشأن أخذ لقاح كورونا عندما يكون جاهزا، ولفت بيل جيتس، إلى أن كل من كوريا الجنوبية وأستراليا تعاملتا بشكل جيد خلال مواجهة فيروس كورونا.