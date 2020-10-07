شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التقاط صورة مفصلة بشكل لا يصدق لظاهرة نجمية على بعد 8500 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال الفيزيائي وعالم الفلك باتريك هارتيجان، من جامعة رايس: "النتائج مذهلة"، مشيرا إلى تفاصيل غير مسبوقة لم تُلاحظ من قبل، بما في ذلك سلسلة من النتوءات التي يُرجح أن تكون ناتجة عن مجال مغناطيسي، ومنطقة سلسة على شكل موجة جيبية، ويعد ما يسمى بـ"المشتل النجمي" عبارة عن كتلة كثيفة من الهيدروجين الجزيئي وغازات أخرى متنوعة، مع غبار الفضاء، الذي ينهار تحت كتلته ويبدأ في "الدوران''، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين قرص من المواد التي تغذي النجم الأولي.

وتتشكل هذه الحضانات النجمية في البقع العمياء لتلسكوب هابل، لأنها مغبرة للغاية بالنسبة للمسبار الذي يعمل بشكل أساسي في الأطوال الموجية البصرية والأشعة فوق البنفسجية، ويمكن لتلسكوب الجوزاء أن يرى في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء القريبة، ولكن هناك مشكلة واحدة فقط: هابل موجود في الفضاء بينما الجوزاء الجنوبي عالق هنا على الأرض، حيث يشوه الغلاف الجوي صور الأشياء البعيدة بشكل لا يصدق.

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ويشوه الاضطراب الجوي ويكسر الضوء من النجوم البعيدة، ما يجعل الملاحظات الأرضية محدودة النطاق إلى حد ما، وبفضل مجال البصريات التكيفية الناشئ، يمكن لعلماء الفلك الآن مكافحة هذه التأثيرات المشوهة في الوقت الفعلي، حيث أن ملاحظاتهم مستمرة.

ويتميز جهاز Gemini South Adaptive Optics Imager بخمس أشعة ليزر تضيء السماء بـ "نجوم توجيهية" اصطناعية، توفر قياسات يمكن للباحثين من خلالها تعويض التشوه الجوي وتنظيف صور النجوم البعيدة، ومن خلال تعديل هذه التقنية واختبارها، كان الباحثون قادرين على التقاط صور بدقة أعلى عشر مرات مما كان ممكنا في السابق، قبل ظهور البصريات التكيفية، أو ضعف دقة صور هابل عند هذا الطول الموجي للضوء، حتى بدون تشويه الغلاف الجوي لتفسير ذلك.

وسيتخصص تلسكوب جيمس ويب الفضائي في عمليات المراقبة في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء، لذا فإن هذه الملاحظات الأرضية بمثابة ذروة التسلل إلى حد ما لما يمكن أن نتوقعه عندما يصل تلسكوبنا الفضائي الأكثر تقدما في النهاية إلى السماء، في أكتوبر 2021.