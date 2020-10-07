شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تركيب آلات بيع ذاتية تعمل بالقدم للوقاية من عدوى كورونا في اليابان.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر السلطات اليابانية في اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المواطنين في البلاد، وما زالت تطبق السلطات المحلية في اليابان الاجراءات في جميع المؤسسات، فضلا عن التوعية المستمرة في الشوارع لعدم دخول البلاد في موجة ثانية من الوباء كما بدأ يحدث في بعض دول أوروبا الكبرى.

وفي إطار إجراءات الوقاية، نشر حساب "اليابان بالعربي" على "تويتر"، صور من تركيب آلات بيع ذاتية تعمل بالقدم للوقاية من فيروس كورونا، والحد من عملية التلامس بين الزبائن، ويتم شراء المشروب عن طريق الضغط على الزر الموجود في الأسفل بالقدم، حيث يتم تخصيص الرقم وفقًا لرقم المشروب المعروض على الآلة.

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صورة لآلة بيع ذاتية فى اليابان

وفي وقت سابق، وافقت اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان، على سياسة وزارة الصحة حول تطعيم أفراد المجتمع ضد الفيروس مجانا، وذلك في إطار محاولاتها لكبح جماح انتشار حالات الإصابة الخطيرة والقاتلة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة تحاول تأمين ما يكفي من اللقاحات بحلول النصف الأول من عام 2021 المقبل لإعطائها لجميع أفراد الشعب، بعد أن خصصت ميزانية قدرها 4ر671 مليار ين (أي ما يعادل 4ر6 مليار دولار).

واتفقت اليابان مع شركة الأدوية البريطانية /استرا زينيكا/ وشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية على تلقي اللقاحات عند تطويرها بنجاح، كما تتفاوض مع شركة مودرنا الأمريكية للحصول على شحنة من اللقاح، ومن المقرر أن تقدم وزارة الصحة اليابانية أيضا مشروع قانون لتعديل قانون التطعيم في البلاد إلى جلسة البرلمان الاستثنائية التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى تتمكن الدولة من دفع التعويضات للمرضى بدلا من الشركات في حالة تسبب التطعيم في آثار جانبية خطيرة.