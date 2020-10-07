شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه حدث "Hi Speed" من أبل ومتى ينعقد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل رسميا عن موعد مؤتمرها المقبل للكشف عن هواتف أيفون 12 المنتظرة، حيث كشفت الشركة أن حدثها المقبل سيحمل اسم "Hi, Speed"، وسينعقد يوم 13 أكتوبر 2020 الموافق الثلاثاء المقبل، وهو الحدث الذي تقيمه أبل عبر الإنترنت من مقرها الرئيسي Apple Park.

حدث "Hi, Speed"

كتبت أبل في دعوة الحدث عبارة "Hi, Speed"، وذلك في تلميح إلى صحة التسريبات التي تتحدث عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف آيفون المرتقبة، وذلك بالنظر إلى أن شبكات الجيل الخامس هي الجيل القادم من شبكات الاتصالات التي تعد بسرعات بيانات هائلة.

كيفية مشاهدة حدث Hi Speed

قالت عملاقة التقنية الأمريكية أبل إنها ستعقد حدثها الجديد Hi Speed في 13 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة، وسيُبثّ الحدث عبر الإنترنت بسبب الجائحة المستمرة للفيروس التاجي المستجدCOVID-19، مع الإشارة إلى أن الشركة اعتادت على عقد الحدث في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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- يمكنك تعيين تذكير على منصة يوتيوب من هنا، في حالة وجود أي احتمال لنسيانك للحدث.

- يمكنك أيضًا مشاهدة حدث iPhone 12 من صفحة الويب الخاصة بأحداث آبل من هنا أو من تطبيق (Apple TV) من أي جهاز متوافق.

حدث سبتمبر:

يذكر أن شركة آبل كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضى عن ساعتها الذكية Apple Watch Series 6، وiPad Air، والجيل الثامن من حاسوبها اللوحيiPad، ومع أنه كان من المنتظر أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون – كما اعتادت كل عام – غابت الهواتف عن الحدث.