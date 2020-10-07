تكنولوجيا: Realme تعلن عن جهاز Smart TV SLED 4K بحجم 55 إنش ومكبر Sound Bar بقدرة 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme في الحدث الذي انطلق اليوم عن جهاز Smart TV SLED 4K بحجم 55 إنش، ومكبر Sound Bar بقدرة 100W، وأيضاً مجموعة من المنتجات الذكية الأخرى.

أعلنت Realme اليوم عن جهاز تلفاز 4K، مع ساوند بار بقدرة 100w، وأيضاً كاميرة مراقبة، ومقبس ذكي، وفرشاة أسنان كهربائية، إلى جانب عصا السيلفي وأيضاً بنك طاقة 20000 mAh.

جهاز Realme Smart TV SLED 4K

ينطلق جهاز تلفاز Realme SLED 4K بحجم 55 إنش، كما يتميز بإطارات نحيفة، حيث تشغل الشاشة نسبة 94.6% من إطار الجهاز، مع تغطية لونية بنسبة 108% من ألوان NTSC gamut، كما يأتي بشهادة TUV Rheinland التي تؤكد على إنخفاض الضوء الأزرق.

أيضاً يدعم الجهاز بمحرك Chroma Boost لجودة الصورة بمعايير سينمائية، كما يدعم تقنية HDR10+، أيضاً يضم جهاز تلفاز SLED بمكبرات صوتية ستريو رباعية، مع دعم تقنية Dolby Audio، أيضاً يضم اثنان من المكبرات الصوتية بنطاقات متعددة.

كما يأتي جهاز تلفاز Realme SLED 4K بمعالج Mediatek، ونظام تشغيل Android TV، وذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 16 جيجا بايت، كما يدعم مساعد جوجل الرقمي.

أيضاً يضم الجهاز عدد 9 من المنافذ، مع منفذ 5.0، وWi-Fi ثنائي التردد 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز، كما ينطلق الجهاز بسعر 585 دولار، على أن يبدأ البيع في 16 من أكتوبر.

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أيضاً يأتي Sound Bar بقدرة 100W بميزة الإتصال اللاسلكي، كما يقترن مع مضخم صوتيات بقدرة 40W بتردد 50Hz-24Khz، على أن يتوفر بسعر 95 دولار.

كاميرة المراقبة Realme Smart Cam 360

كشفت Realme عن كاميرة المراقبة 360 درجة باثنان من المحركات، وكاميرة FOV بزاوية 105 درجة، بدقة 1080 بيكسل، مع نطاق ديناميكي واسع باستخدام ترميز الفيديو H.265.

كما يتم تخزين الفيديو على بطاقة microSD التي تدعم حتى سعة 128 جيجا بايت، كما يمكن التحكم في الكاميرة عبر تطبيق Realme Link، وتدعم الرؤية الليلة بالأشعة تحت الحمراء، مع دعم مراقبة وتتبع الحركة في الوقت الفعلي، مع إلغاء ثلاثي الأبعاد للضوضاء، كما تأتي الكاميرة مع تقنية Wi-Fi مدمجة، ومن المقرر أن تتوفر بسعر 40 دولار.

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