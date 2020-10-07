قائمة أفضل مواقع وادوات قياس سرعة النت في 2020

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مواقع وادوات قياس سرعة النت كثيرة جدًا ومتنوعة كل موقع يقدم طرق مختلفة لقياس سرعة الإنترنت، في الواقع فإن استعمال هذه الأدوات والمواقع تعتبر اسهل طريقة لمعرفة هل انتهت سعة التحميل في الإنترنت الأرضي ام لا، في الواقع انا اتابع ان انتهت باقتي بهذا الشكل، لكن على كل حال في هذا المقال سنتحدث عن افضل المواقع وافضل الأدوات التي ستساعدك على قياس سرعة النت في منزلك، ما يميز كل اداة وموقع، نتمنى ان تفيدكم.

Google fiber speedtest

موقع google fiber هو خاص بإختبار سرعة خدمة الإنترنت من جوجل تحت عنوان google fiber وهو يختبر سرعة الإنترنت مجانًا لأي مستخدم ويخرج لك السرعة بالميجا بت مباشرة، الموقع طبعًا سيخبرك ان الإنترنت الخاص بك بطئ بسبب انك لا تستعمل جوجل فايبر بغض النظر ان كان بطيئًا في مصر اصلًا، لكن على العموم فالموقع سريع وسهل الإستعمال، انت تدخل وتضغط على زر بدأ الإختبار وتنتظر قليلًا سيخرج لك السرعة الرفع و التحميل والـPing بسهولة، كما انه يتيح لك تحميل تطبيق Google fiber هو تطبيق نظيف خال من الإعلانات وجيد جدًا ان اردت تحميله. والموقع نفسه خال من الإعلانات فهذا جيد جدًا.

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Speedtest by Ookla

هذا هو الأب الروحي لإختبارات سرعة الإنترنت حول العالم. موقع Ookla شهير جدًا، يقدم الخدمة بشكل مجاني وسريع، الموقع بواجهة عصرية يحمل بعض الإعلانات فقط، ستحتاج الى الضغط على زر واحد وسيقوم الموقع بعرض سرعة الإنترنت بعد اختبارها، الموقع بواجهة عصرية بتصميم جيد جدًا ومميز، سهل الإستعمال سهل التجربة، كما انه يملك تطبيقًا يمكنك تثبيته على Android و IOS و Windows. المميز في هذا التطبيق انه يعطي نتائج دقيقة جدًا وهو غير تابع لأي مزود خدمة انترنت فهو غير منحاز لأي مزود اخرى قد تختبر عليه السرعة، يمكنك اختبار السرعة في اي مكان حول العالم ويقدم تجربة جيدة جدًا. في الواقع انا استعمل موقع Ookla تقريبًا كل مرة، وهو اداة اختبار السرعة الأساسية بالنسبة لي.

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Netspot

تطبيق Netspot هذه المرة ليس موقعًا، طبعًا ستحمل التطبيق من الموقع لكن Netspot هذا ليس تطبيقًا مختصًا بعملية قياس سرعة النت، بل هو تطبيق تحليل ودراسة للشبكات اللاسلكية، يمكنك من تحديد الإعدادات الأفضل لإستعمال الواي فاي، مع امكانية تحديد تغطية الشبكة وحالها واين تتصل بالشبكة لتحصل على افضل سرعة انترنت وافضل خدمة، افضل المناطق التي تعمل بها الشبكة بكفاءة عن طريق فهم موضع جهاز توزيع الشبكة نفسه وذلك كله سيساعدك على تحسين وحل المشاكل التي يمكن ان تواجهك مع استعمال الإنترنت على هاتفك المحمول او على جهاز اللابتوب الخاص بك.

تحميل Netspot

Verizon Speed Test

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هو من اكثر المواقع المتواجدة والمنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، يستخدمه اكثر من 147 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، الموقع جيد مجاني بتصميم جيد جدًا يقدم تجربة مميزة جدًا، بسيط كل ما عليك فعله هو الضغط على زر بدأ الإختبار فقط، الموقع مجاني لكن للأسف الموقع متاح في الولايات المتحدة الأمريكية فقط غير متاح في باقي دول العالم، فحتى يصبح متوفرًا لدول اخرى لن تستطيع الدخول عليه الا بـVPN

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Fast

من مواقع قياس سرعة النت الجيدة ايضًا موقع Fast هو موقع بسيط مقدم من شركة Netflix، لا تحتاج لأن تضغط على اي زر لبدأ اختبار السرعة بل كل ما عليك فعله هو فتح الموقع وسيقوم هو بفحص السرعة واختبارها، الموقع بواجهة بيضاء تمامًا في المنتصف يوجد شعار الموقع واختبار السرعة اسفله ولا شئ آخر الموقع واجهته بسيطة جدًا ويعطي نتائج واقعية ومنطقية بشكل كبير، هو يختبر السرعة بين جهازك وسيرفر Netflix الخاص لتستطيع معرفة ان كانت سرعتك مناسبة لمشاهدة محتوى Netflix أم لا، عيب الموقع الأخير انه لا يعرض تفاصيل كثيرة ولا يخبرك عن ما قد يسبب بطأ الإنترنت لديك.

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Speedof.me

موقع من مواقع قياس سرعة النت مصمم بلغة HTML5 مما يجعله خفيفًا وسهل الإستعمال، هو يعرض لك السرعات ونتائج اختبار السرعة من خلال رسم بياني لعرض سرعة الرفع وسرعة التحميل بشكل تفصيلي تقريبًا، يستطيع مقارنة نتائجك السابقة والحالية بسهولة، للموقع تطبيق على الهواتف الذكية ايضًا يساعدك في الإختبار، هو يقدم تجربة مميزة جدًا وهو موقع بسيط جدًا

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Meteor

تطبيق قياس سرعة النت من Meteor مميز جدًا وجيد جدًا لأنه لا يعرض فقط سرعة الإنترنت بل انه يعرض مدى توافق هذه السرعة مع خدمات مختلفة مثل تصفح المواقع على Chrome ومشاهدة محتوى Netflix وتصفح facebook أو حتى تشغيل Spotify ويخبرك ما ان كانت السرعة مناسبة لهذا الغرض ام لا، احب Meteor لأنه مميز جدًا وفعلًا عندما تنتهي باقة الإنترنت لدي يخبرني بماذا يمكن ان افعل بسرعة الإنترنت وقتها -قراءة كتب حقيقية والبحث عن حياة حقيقية بعيدًا عن الإنترنت- فلذلك هو يعتبر المفضل لي رغم اني لا استعمله الا مرتين في الشهر تقريبًا.

لتحميل التطبيق

قم بالدخول لموقع Meteor من هنا