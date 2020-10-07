أنستغرام يستعد للاحتفال بمرور 10 أعوام على انطلاقه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - تمكن تطبيق “أنستغرام” منذ اللحظات الأولى لانطلاقه أن يستحوذ على عقول وقلوب الملايين حول أنحاء العالم، وأصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنه سواء في توثيق اللحظات الشخصية أو كمنصة إعلانية لكثير من الشركات والماركات العالمية وحتى المشاهير والفنانيين وغيرهم .

تطبيق أنستغرام هو الشبكة الاجتماعية الأسرع نموا خلال السنوات الأخيرة، والآن، تستعد إدارته للاحتفال بالذكرى السنوية لمرور 10 أعوام على تدشينه بمزيج من الحداثة والحنين إلى الماضي.

وفي بداية العام الجاري، كان لدى أنستقرام بالفعل حوالي مليار مستخدم نشط شهريا، وفقا لتقرير صدر حول شبكات التواصل الاجتماعي بواسطة شركتي “We Are “Social و”Hootsuite”.

التطور السريع

وُلد أنستقرام على يد كيفن سيستروم ومايك كريجر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وكانت الفكرة الأولية هي إنشاء مشروع تصوير متنقل، وفي النهاية، انبثق من النموذج الأولي، الشبكة الاجتماعية التي تركز على التصوير الفوتوغرافي، بما يشمل فلاتر لمعالجة الصور قبل نشرها، وبالتالي، تم إصداره لأول مرة فقط عبر متجر “آبل” في 6 أكتوبر/تشرين أول 2010، وبعد شهرين، أصبح لديه بالفعل مليون مستخدم.

وفي 2011، أضيفت إليه خدمة “الوسوم/الهاشتاج” التي تسمح بحصر ومطالعة الصور ذات السمات المماثلة، واستمر التطبيق في النمو، وبحلول سبتمبر/أيلول من نفس العام أصبح لديه 10 ملايين مستخدم.، وارتفع العدد بحلول مارس/آذار 2012 إلى 27 مليونا، وبعد فترة وجيزة، بالتحديد في 2 أبريل/نيسان من نفس العام، ظهر التطبيق في نظام تشغيل “أندرويد” عبر متجره “بلاي”.

وفي غضون 24 ساعة فقط، تجاوز هذا التطبيق مليون عملية تحميل، وبعد أيام قليلة، في 9 أبريل، أعلنت شركة فيسبوك شراء أنستقرام مقابل مليار دولار.، وفي 27 فبراير/شباط 2013، كان لدى أنستقرام بالفعل 100 مليون مستخدم.

وفي نفس العام، جرى إضافة خيار مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بمدة زمنية تبلغ حوالي 15 ثانية، وهو شيء تغير الآن، بحيث يمكن أن تصل مدة مقاطع الفيديو إلى دقيقة واحدة، وإذا تجاوز هذه الفترة، فسيتم عرضها على “إي جي تي في” وهو بمثابة تلفزيون أنستقرام وتم إطلاقه في 2018.

ومنذ إنشائه، استمرت إدارة إنستقرام في تطويره وإضافة ميزات جديدة له، وعلى سبيل المثال، في 2016 لحق به خيارات تتيح القدرة على بث مقاطع فيديو حية، وفي نفس العام أجرت عملية تجميل للشبكة من خلال تغيير شعارها الكلاسيكي إلى آخر أبسط.، وفي عام 2018، غادر كيفن سيستروم ومايك كريجر سفينة إنستقرام، وكان الأول هو من نشر هذا الخبر عبر موقعه على الإنترنت.

وفي هذا الصدد، قال: “مايك وأنا ممتنان للغاية للسنوات الثماني الماضية في أنستقرام، ستة منهم كانت مع فريق فيسبوك”، وتابع: “سنأخذ وقتا لإعادة استكشاف إبداعنا وفضولنا”.

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النمو المستمر والمستجدات

أحدث الإضافات، التي تم إطلاقها خلال 2020 ، كانت خدمة “Reels”، وهي ميزة تسمح للأشخاص بإنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية يمكن بعد ذلك تعديلها لإضافة فلاتر أو موسيقى أو إضافات أخرى، وجاءت لتنافس تطبيق “تيك توك”.، ومن بين المستجدات أيضا، استحداث ميزة “كيو ار كود” أو ما يسميه البعض “رمز الاستجابة السريعة” لعمل متابعة للحسابات.

وكان أنستقرام الشبكة الاجتماعية الأسرع نموا خلال سنوات، وفقا للتقرير الصادر حول الشبكات الاجتماعية.، وفي الواقع، ضاعف التطبيق عدد مستخدميه في غضون عامين فقط.

ومنذ بداية عام 2020، كشف التقرير أن شبكة التواصل الاجتماعي بات لديها بالفعل نشاط شهري لما يقارب المليار مستخدم.، وبات أنستقرام ثالث أكثر الشبكات الاجتماعية استخداما بعد (فيسبوك) و(يوتيوب) والسادس إذا أخذ في الاعتبار تطبيقات المراسلة مثل (واتساب) و(فيسبوك ماسنجر) و(وي شات).

وتتراوح أعمار معظم مستخدمي الشبكة (بنسبة 65%) بين 18 و34 عاما، مما يدل على الوجود القوي للمواطنين الرقميين (ممن يسمون بجيل الألفية) على هذه المنصة.، وتبلغ نسبة وصول الإعلانات لهذه الشبكة الاجتماعية 15%، لكن النسبة أعلى في البلدان الناطقة بالإسبانية، حيث تبلغ في المكسيك 24% وكولومبيا 29% وإسبانيا 39% والأرجنتين 48%.

وفي 2018، أقر 83% من المستخدمين باكتشافهم منتجات أو خدمات جديدة بفضل أنستقرام، وفقا لبوابة (ستاتيستا)، وساعد التطبيق80% من مستخدميه على تحديد ما إذا كانوا يريدون شراء شيء ما.

وفي مقدمة الحسابات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين، دون احتساب صفحة الشبكة ذاتها التي يبلغ عدد متابعيها 368 مليونا، يبرز حساب كريستيانو رونالدو (238 مليونا) وأريانا جراندي (203 ملايين) ودواين جونسون (199 مليونا) وكايل جينر (196 مليونا) وسيلينا جوميز (194 مليونا).

ووفقا للتقرير، يأتي في مقدمة الوسوم الأكثر استخدما (#Love) و(#Instagood) و(#Fashion) و(#Photooftheday).، ولم تظهر بعد للجمهور التفاصيل التي سيحتفل بها أنستقرام بعيد ميلاده العاشر.

وفي الوقت الحالي، أصدرت المنصة تحديثًا يعيد تصميم القائمة الرئيسية ويخصص زرا للمتاجر في المساحة السفلية، مما يحفز المستخدمين على الشراء.، بالإضافة إلى ذلك، يعود الشعار الكلاسيكي خلال هذه الذكرى العاشرة لإرضاء إعجاب أكثر الناس حنينا إلى الماضي، جنبا إلى جنب مع سلسلة أخرى من الأيقونات ذات الألوان المتنوعة حتى يتمكن المستخدمون الجدد من اختيار الشكل الذي يفضلونه.