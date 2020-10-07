تكنولوجيا: هواتف ابل وشاومي الأكثر شعبية بين المستخدمين في الربع الثاني من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن تصدر كلاً من ابل وشاومي قائمة تضم الهواتف الأكثر شعبية في الربع الثاني من 2020 رغم تراجع شحنات الهواتف الذكية بشكل ملحوظ، وإستحواذ سامسونج وهواوي على أكبر حصة سوقية في سوق الهاتف.

شهدت الشركات المصنعة للهواتف الذكية تراجع بنسبة كبيرة في شحنات الهواتف الذكية والأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام، ولقد أوضح تقرير “ComprarAcciones” أن مبيعات الهواتف الذكية سجلت 294.7 مليون مع إنتهاء الربع الثاني من 2020، أي بإنخفاض بنسبة 20.4% عن نفس الربع خلال العام الماضي.

سيطرت كلاً من هواوي وسامسونج على أعلى حصص في سوق الهاتف خلال الربع الثاني من عام 2020 والتي وصلت إلى نسبة 20%، حيث إستطاعت هواوي أن تسجل شحنات 54.1 مليون وحدة، بينما سجلت سامسونج شحنات 57.7 مليون وحدة.

Advertisements

ولقد جاءت شركة ابل في المركز الثالث بحصة سوقية بنسبة 13.5% مع شحنات 38.3 مليون وحدة، إلا أن ابل إستطاعت أن تحقق إستقرار في المبيعات مع خسائر أقل مقارنة بالشركات المنافسة، حيث سجلت شحنات 38.5 مليون وحدة من هواتف الأيفون في نفس الربع خلال عام 2019.

أيضاً جاءت شركة شاومي في المركز الرابع بحصة سوقية 10.2%، بينما إستطاعت شركة Realme أن تحقق زيادة في شحناتها من الهواتف الذكية بنسبة 11%.

ولقد أكد تقرير “ComprarAcciones” على أن ثلاثة من العلامات التجارية كانت الأكثر شعبية لدى الكثير من المستخدمين، والتي تشمل كلاً من ابل، وشاومي وأيضاً سامسونج، حيث إستحوذت ابل على 5 مراكز من قائمة تضم 10 هواتف مفضلة للمستخدمين في النصف الأول من 2020، بينما سيطرت شاومي على 4 مراكز في القائمة، لتحصل سامسونج على مركز واحد فقط في هذه القائمة بهاتف Galaxy A51.

المصدر

اعلان





