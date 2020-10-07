تكنولوجيا: Redmi تعلن رسمياً عن سماعات Redmi EarBuds 2C وRedmi SonicBass

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Redmi النقاب اليوم عن إصدارات الشركة الجديدة من السماعات اللاسلكية Redmi EarBuds 2C وRedmi SonicBass، حيث ينطلق الإصدارين بمستوى تسعير منخفض، مع معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار.

سماعة Redmi EarBuds 2C

تنطلق سماعة Redmi EarBuds 2C بتصميم من البلاستيك لحافظة السماعة التي تدعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة، كما تدعم السماعة ميزة التحكم باللمس، وتدعم أيضاً الإقتران مع المساعد الرقمي المفضل للمستخدم على منصتي الأندوريد وiOS.

كما تدعم سماعة Redmi EarBuds 2C الإتصال عبر تقنية البلوتوث 5.0، كما تأتي السماعة اللاسلكية بنمط ستريو أو نمط أحادي، لذا سيتاح إستخدام واحدة من جهتي السماعة بشكل مستقل، كما يتم الشحن عبر منفذ microUSB.

وتنطلق السماعة بإختيار واحد وهو اللون الأسود، كما يصل وزن كل جهة من السماعة إلى 4.1 جرام، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Redmi EarBuds 2C بسعر 20 دولار فقط، حيث تتوفر في السوق الهندي، أو عبر موقع شاومي.

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سماعة Redmi SonicBass

تأتي سماعة Redmi SonicBass بتصميم السلك الذي يحيط بالرقبة، كما تتضمن أزرار فعلية على الجانب الأيمن للتحكم في تشغيل السماعة، أيضاً يدعم هذا الإصدار معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، ويصل عمر الشحن إلى 12 ساعة من التشغيل، كما تضم السماعة محرك 9.2 مم.

أيضاً تدعم سماعة Redmi SonicBass ميزة الإقتران المزدوج، وتأتي باثنان من الميكروفونات لعزل الضوضاء في الخلفية، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بسعر 18 دولار بألوان الأزرق والأسود.

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