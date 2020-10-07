شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok قد يتوقف عن العمل بالولايات المتحدة بعد جلسة استماع 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قاض أمريكى أمس الثلاثاء إنه سيعقد جلسة استماع فى 4 نوفمبر حول ما إذا كان سيسمح للحكومة الأمريكية بحظر المعاملات مع TikTok ، وهى خطوة حذر تطبيق مشاركة الفيديو القصير المملوك للصينيين من أنها ستحظر فعليًا استخدامه فى الولايات المتحدة، وقد أصدر قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز فى واشنطن أمرًا قضائيًا أوليًا فى 27 سبتمبر يمنع وزارة التجارة الأمريكية من إصدار أوامر إلى متاجر تطبيقات جوجل وأبل لإزالة TikTok لتنزيلها من قبل مستخدمين جدد.

يتعين على نيكولز الآن أن يقرر ما إذا كان سيعترض على الجوانب الأخرى الخاصة بأمر وزارة التجارة المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فى 12 نوفمبر، ومن المقرر عقد جلسة استماع نيكولز الجديدة ليوم واحد بعد الانتخابات الرئاسية.

وتعد المحادثات جارية لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة أولية لشركة Walmart Inc و Oracle Corp للاستحواذ على حصص فى شركة جديدة، ستحمل اسم TikTok Global، والتى ستشرف على العمليات الأمريكية، بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى إن الصفقة نالت "مباركته".

أما الشروط الرئيسية للصفقة، بما فى ذلك من سيكون لديه ملكية الأغلبية، متنازع عليها، كما قالتByteDance مالك TikTok أيضًا إن أى صفقة ستحتاج إلى موافقة الصين، وقد قامت بكين بمراجعة قائمة التقنيات الخاضعة لحظر التصدير، بطريقة تمنحها رأيًا فى صفقة TikTok.

وتزعم إدارة ترامب أن TikTok تطرح مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية التى تم جمعها عن 100 مليون أمريكى يستخدمون التطبيق.

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وتخضع أى صفقة للمراجعة من قبل لجنة الحكومة الأمريكية للاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة (CFIUS) ويمكن أن تقرر هذه اللجنة أيضًا حظر استخدام التطبيق فى الولايات المتحدة.

بشكل منفصل، استأنفت وزارة العدل فى 19 سبتمبر مفرقًا أوليًا أصدره قاضى الصلح الأمريكى لوريل بيلر أمام محكمة الاستئناف التاسعة بالولايات المتحدة، وحظر الأمر القضائى أمر وزارة التجارة الأمريكية، والذى من شأنه أيضًا منع المعاملات الأمريكية الأخرى مع WeChat التابعة لشركة Tencent Holding ، مما قد يجعل التطبيق غير قابل للاستخدام فى الولايات المتحدة، ويشير جدول أصدرته المحكمة إلى أنه من غير المحتمل إصدار حكم بشأن الطلب حتى أواخر نوفمبر على أقرب تقدير.