شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسالة خاصة من مارك زوكربيرج بعد مرور 10 سنوات على تأسيس انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، بالذكرى الـ 10 على تأسيس تطبيق انستجرام ومرور 8 سنوات على انضمام المنصة العالمية إليه، وعبر مارك عن سعادته بهذه المناسبة برسالة على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلا: "10 سنوات مرت.. عيد ميلاد سعيد على Instagram! وشكرًا لكل من جعل انستجرام مميزًا للغاية".



مارك زوكربيرج على انستجرام

وأضاف مارك زوكربيرج، في رسالته قائلا: " لا أصدق أنه مرت ثماني سنوات على انضمام انستجرام إلينا - لقد وصل المجتمع والخدمة حتى الآن ، وأنا متحمس للرحلة المقبلة".

ويعد انستجرام أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعى حول العالم، واحتفل التطبيق أمس بمرور 10 أعوام على إطلاقه، لذا قرر طرح مجموعة من المزايا الجديدة المثيرة، أحد أفضل الميزات الجديدة هى Stories Map ، والتى تتيح لك تذكر القصص التى شاركتها على مر السنين.

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وقال انستجرام: "خريطة خاصة وتقويم للقصص التى شاركتها فى السنوات الثلاث الماضية، حتى تتمكن من الرجوع إلى الوراء وتذكر كل لحظاتك المفضلة، وستتمكن من مشاركة هذه القصص وتنزيلها وحفظها فى أبرز الأحداث لديك".

وأعلن انستجرام أيضًا عن إطلاقه للتسوق على IGTV واختباره فى Reels فى وقت لاحق من هذا العام، وقال: "سيسهل ذلك على الأشخاص التسوق عبر جميع منصات الفيديو لدينا، ويسهل على المبدعين مواصلة كسب عيشهم على إنستجرام".

تأتى التحديثات بعد فترة وجيزة من إطلاق إنستجرام لميزة جديدة سهلة الاستخدام، تتيح لك تثبيت تعليقات محددة على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، إذ أوضح انستجرام: "اليوم نطرح التعليقات المثبتة فى كل مكان، وهذا يعنى أنه يمكنك تثبيت بعض التعليقات فى الجزء العلوى من النيوزفيد وإدارة المحادثة بشكل أفضل ".

جدير بالذكر بدأ انستجرام خلال الأسبوع الماضى فى وضع علامات على حسابات وسائل الإعلام المدعومة من الدولة، اتباعًا لسياسة أعلنت عنها فيس بوك الشركة الأم فى أكتوبر الماضى، وبدأت فى تنفيذها على شبكة التواصل الاجتماعى الخاصة بها فى يونيو الماضي.