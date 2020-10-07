شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحددون موقعين محتملين لتسرب الهواء بالمحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الخبراء موقعين محتملين لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية فى وحدة "زفيزدا" الروسية وسوف يستخدم طاقم المحطة كاميرات الأشعة تحت الحمراء لتحديده بدقة، وقال خبير فى مركز إدارة الطيران: "يوجد حاليا موقعين محتملين لتسرب الهواء، لذلك يجب استخدام كاميرا GoPro التى تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتحديد مكان تسرب الهواء بالضبط".

وأشارالخبير، إلى أن المكان المحتمل الأول، لتسرب الهواء، يقع فى منطقة معدات اتصالات النطاق العريض، والمكان الثانى فى منطقة الأنابيب، حيث تم تحديد المكان الأول استنادا إلى اتجاه حركة ذرات الغبار، الذى رصدته كاميرا GoPro.

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ووفقا لموقع RT، طلب خبير فى مركز هيوستن لإدارة الرحلات الفضائية من رائد الفضاء الأمريكى كريستوفر كيسيدى، تسليم الكاميرا التى تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع البطاريات إلى رواد الفضاء الروس، لاستخدامها فى البحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية وتحديد مكانه فى وحدة "زفيزدا" بالضبط.

ويذكر أن رواد الفضاء استخدموا سابقا فى البحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية كاميرات GoPro وشرائح رقيقة من قصاصات الورق والبلاستيك وأكياس النايلون وشريط لاصق وحتى سماعة طبية. ولكن لم يتم تحديد مكان تسرب الهواء بالضبط.

وقد تتبع رواد الفضاء أخيرًا مصدر تسرب هواء استمر لمدة عام في محطة الفضاء الدولية بوحدة على الجانب الروسي من السفينة، حيث اكتشف التسرب لأول مرة قبل عام في سبتمبر 2019 ولكن مع ذلك لم يكتشفوا المصدر، بينما تحرك ثلاثة من أفراد طاقم محطة الفضاء في منتصف الليل بعد إبلاغهم من مركز التحكم الأرضي للبحث عن مصدر التسريب، حيث بدا أنه ينمو بسرعة.