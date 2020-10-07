شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تغير مفهوم فئة الهواتف الشبابية بإطلاق HUAWEI Y9a ويحقق نجاح كبير بدعم Huawei Petal Search في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن تحقيق نجاح كبير من خلال إطلاق هاتفها الشبابي HUAWEI Y9a الذي يتميز بالتصوير الفوتوغرافي والأداء الفائق، حيث عملت هواوي على تغيير مفهوم فئة الهواتف الشبابية في السوق المصري من خلال إطلاق هذا الهاتف المتميز. هذا بالإضافة الي أن HUAWEI Y9a يدعم مزايا وإمكانيات متطورة لم يشهدها المستخدم إلا في فئة الهواتف العليا، مثل تقديم تجربة SuperCamera مع كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل وشاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge 40 واط ومساحة تخزين كبيرة وتصميم أنيق وسعر تنافسي، بالإضافة الي تطبيق Huawei Petal Search، الذي يعد بوابة لأكثر من مليون تطبيق. يعد هاتف HUAWEI Y9a بأن يكون الخيار الأمثل للمستهلكين في كل الأعمار.

قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "نحن في هواوي نضع دائماً المستهلك في المقام الأول لأعمالنا، لأنه شريك رئيسي في نجاحنا، ولهذا نقدم أفضل المنتجات تطوراً بسعر يتماشى مع جميع فئات المستهلكين. وهذا ما شهدناه بطرح هاتفنا الشبابي HUAWEI Y9a الذي حقق نجاح كبير، نظراً للمزايا المتطورة التي تشهدها سلسلة هواتف هواوي Y، التي صُممت خصيصاً للشباب بأن تكون الخيار الأمثل للمستهلكين في كل الأعمار."

وتستهدف هواوي بهاتفها الذكي الجديد HUAWEI Y9a جمهور الشباب حيث زودت الهاتف بتصميم أنيق ومميزات وإمكانيات تكنولوجية رائدة تدعم الآداء الفائق، وإعداد مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل للارتقاء إلى مستوى الكاميرات الفائقة SuperCamera، حيث يتكون هذا الإعداد من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لتجربة تصوير جميع السيناريوهات.

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ويتكون إعداد الكامير في هاتف HUAWEI Y9a من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل للتصوير عالي الدقة، إلى جانب عدسة ذات زاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل توفر مجال رؤية بزاوية تصل حتى 120 درجة مع دعم تسجيل المقاطع بزاوية عريضة أيضًا، وتساهم عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل في تأثيرات بوكيه وتعمل مع الكاميرا الرئيسية للحصول على لقطات بورتريه جميلة مع خلفيات ضبابية، بينما تسمح عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالتقاط صور من عن قرب تصل إلى 4 سم.

كما أن هاتف HUAWEI Y9a مزود بـمتجرHUAWEI AppGallery المثبت مسبقاً، للبحث عن جميع التطبيقات الشائعة وتنزيلها بسهولة، كما أضافت هواوي تطبيق Petal Search للبحث عن التطبيقات، حيث يقدم لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات. بدعم من محرك Petal Search، يجلب تطبيق Petal Search تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

ويعمل هاتف HUAWEI Y9a بنظام التشغيل EMUI 10.1، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية. وفي الوقت نفسه، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت للحصول على آداء أكثر سلاسة، إلى جانب امتلاك الهاتف بطارية كبيرة 4200 مللي أمبير في الساعة تدعم ميزة الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط.



