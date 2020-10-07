نتفليكس تختبر ميزة المشاهدة دون مقاطعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:18 مساءً - أكد المتحدث باسم نتفليكس أن المنصة تختبر ميزة جديدة تتيح لك المشاهدة دون مقاطعة عبر خيار لإيقاف تشغيل النافذة المنبثقة؛ التي تظهر بعد مشاهدة ثلاث حلقات متتالية لشيء ما.

ويظهر مربع يسألك إذا كنت لا تزال تشاهد أو تريد التشغيل دون السؤال مرة أخرى، وفي حال كنت لا تريد أن تقاطعك نتفليكس كل ثلاث حلقات، فإن النقر على (التشغيل دون السؤال مرة أخرى) يسمح لك بالاستمتاع بالمحتوى.

وعلى صعيد منفصل، فإن الخدمة تحاول تسهيل العثور على شيء جديد لمشاهدته، وتحاول عرض المزيد من العروض الجديدة في مكان واحد.

وأعلنت الشركة أنها ستجمع بعض صفوف المحتوى الخاصة بها معًا في علامة تبويب تسمى: “الجديد والشائع”.

ولن يظهر هذا القسم إلا على أجهزة التلفاز، وسيتم طرحه على نطاق واسع بعد اختباره لأول مرة في شهر أبريل.

ويجمع القسم العروض الجديدة في نتفليكس ضمن صف واحد، بالإضافة إلى صف للعروض القادمة قريبًا، وصف للعروض العشرة الأوائل، وقد ظهر لأول مرة في شهر فبراير ويتم تحديثه يوميًا.

ويتضمن القسم أيضًا صفًا جديدًا يسمى: “يستحق الانتظار”، وهو يعطي المشتركين معاينة للعروض القادمة إلى المنصة بين الأيام الـ 15 و 365 القادمة.

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ويعتبر صف “يستحق الانتظار” مهمًا بشكل خاص للخدمة؛ لأنه يمنح المستخدمين طريقة لحفظ وتعيين التذكيرات للعروض القادمة.

وقد يمنعهم ذلك من مغادرة الخدمة، حتى لو لم يتوفر أي شيء يريدون مشاهدته في الوقت الحالي.

ونمت الشركة بشكل مثير للإعجاب خلال الربع الأخير، حيث أضافت 10 ملايين مشترك، لكن النمو جاء مع مشاكل جديدة مرتبطة بالاحتفاظ بالمستخدمين.

وفقدت نتفليكس مشتركيها لأول مرة في العام الماضي، وألقت باللوم في ذلك الوقت على ارتفاع الأسعار.

وجرى في العام الماضي والحالي إطلاق العديد من خدمات البث الجديدة، وأصبحت المنافسة شديدة على العناوين المعروفة، مثل: (Friends) و (The Office).

وتحتاج نتفليكس إلى بذل كل ما في وسعها لإبقاء مشتركيها في حالة ترقب للمحتوى الأصلي الجديد، وهو جهد يتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد لوحة لواجهة جديدة.