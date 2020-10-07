تكنولوجيا: رصد تصدع حول منفذ USB-C في تصميم هاتف Surface Duo من مايكروسوفت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أبلغ العديد من مستخدمي هاتف Surface Duo من مايكروسوفت عن وجود تصدع في تصميم الهاتف البلاستيكي في الجزء المحيط بمنفذ USB-C.

يبلغ سمك كل نصف من الجهاز 4.8 مم فقط، بينما يبلغ سمك قابس USB حوالي 2.6 مم، في حين أن المنفذ أكثر سمكًا قليلاً من ذلك، وهذا لا يترك الكثير من المساحة على جانبي المنفذ، لذا فإن البلاستيك رقيق جدًا، ومن الواضح أنه ليس متينًا للغاية.

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ويشير بعض المستخدمين إلى إن البلاستيك تشقق أثناء توصيلهم كابل الشحن، بينما أشار آخرين إن التصدع ظهر أثناء حفظ الهاتف في الجيب. ويناقش الأشخاص على منصة reddit كابلات الشحن المغناطيسية التي ستساعد في تجنب التوصيل وفصل الطاقة في كل مرة يحتاج فيها الجهاز إلى الشحن.

في الوقت الحالي، يبدو أن هذه مجرد مشكلة متعلقة بالتصميم فقط، وأن المنفذ نفسه يستمر في العمل بشكل جيد. ومع ذلك، فإن هذه المشكلة لا تليق بهاتف يبلغ سعره 1400 دولار.

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