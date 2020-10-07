تكنولوجيا: Realme تعلن عن سماعة Buds Air Pro و Buds Wireless Pro بميزة إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme في الحدث الذي أقيم اليوم عن سماعات Buds Air Pro و Buds Wireless Pro، حيث تقدم السماعات الجديدة بميزة إلغاء الضوضاء النشط.

سماعة Realme Buds Air Pro

تنطلق سماعة Buds Air Pro اللاسلكية اليوم من Realme بميزة إلغاء الضوضاء النشط، حيث تدعم إلغاء الضوضاء بقدرة 35 ديسيبل، حيث حققت الشركة هذه القدرة بإستخدام ميكروفون للتغذية الخلفية، وأخر للتغذية الأمامية، وذلك بهدف جمع الضوضاء المحيطة خارج الأذنين وفي الداخل، مع إنتاج موجات صوتية لإلغاء الضوضاء.

كما تقدم Realme وضع الشفافية الذي يتيح للمستخدم الإستماع إلى البيئة المحيطة أثناء السير أو القيادة، كما تقدم الشركة ميزة إلغاء الضوضاء ENC التي تتيح للمستخدم الإستماع إلى المكالمات الصوتية بوضوح أعلى مع خفض الضوضاء المحيطة.

وتأتي سماعة Realme Buds Air Pro بشريحة S1 مخصصة بحجم 28مم، كما تأتي بوضع محسن للألعاب، مع خفض زمن الإستجابة إلى 94 مللي ثانية، أيضاً تضم محرك 10مم لدعم Bass بوزن 5 جرام، كما يصل وزن حافظة الشحن إلى 39.5 جرام، مع بطارية بقدرة 486 mAh لدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء، أيضاً تدعم السماعة الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى 3 ساعات.

وتدعم سماعة Buds Air Pro التحكم باللمس وأيضاً إلقاء الأوامر الصوتية، كما تستخدم Realme في هذا الإصدار للمرة الأولى رأس للسماعة مصمم من السيليكون، كما تدعم Realme Buds Air Pro ميزة إدراك ذكي عتد خلع السماعة، والبلوتوث 5.0، وGoogle Fast Pair، ومعايير IPX4 لمقاومة الماء والغبار.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Buds Air Pro بألوان الأبيض والأسود بسعر 70 دولار تقريباً، على أن تنطلق للبيع في السوق الهندي في 16 من أكتوبر.

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سماعة Realme Buds Wireless Pro

تنطلق سماعة Buds Wireless Pro أيضاً اليوم من Realme بتحسينات عن إصدار العام الماضي Buds Wireless، حيث يتميز إصدار هذا العام بميزة إلغاء الضوضاء النشط، مع دعم ترميز LDAC مما يدعم تدفق الصوتيات عبر البلوتوث بقدرة 990 كيلو بت في الثانية.

كما تأتي سماعة Buds Wireless Pro بميزة التبديل السريع بين الأجهزة المقترنة عبر النقر المزدوج على الزر متعدد المهام في السماعة، أيضاً تضم محرك bass بحجم أكبر 13.6 ملم، مع زمن إستجابة 119 مللي ثانية في وضع الألعاب.

أيضاً يختفي في هذا الإصدار الجزء الخارجي لتثبيت السماعة في الأذن الذي جاء في تصميم الإصدار السابق، كما تضم السماعة بطارية بقدرة 160 mAh لدعم المستخدم بعمر شحن 16 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 22 ساعة في حالة غلق ميزة إلغاء الضوضاء.

السماعة تدعم الشحن عبر منفذ USB-C، حيث يستغرق شحن السماعة بشكل كامل 1.5 ساعة، ويصل وزن السماعة إلى 33 جرام، وتدعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IPX4 وتنطلق بسعر 55 دولار تقريباً.

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