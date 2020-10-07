تكنولوجيا: متصفح Chrome يجلب ميزة تنبيه المستخدم عند إختراق كلمة المرور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث جديد لتطبيق متصفح Chrome على منصتي الأندوريد وiOS لتعزيز معايير الحماية والآمان للمستخدمين، وذلك عن طريق تنبيه المستخدم في حالة إختراق كلمات المرور التي تم حفظها في المتصفح، كما يقدم التطبيق مقترحات لمعالجة المشكلة.

تحرض جوجل على إضافة تحسينات لمعايير الحماية والآمان في خدمات الشركة، واليوم تقدم عملاق البحث ميزة جديدة في تطبيق متصفح Chrome الخاص بالهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

ومن المقرر أن يدعم التحديث الجديد لتطبيق متصفح متصفح Chrome تنبيه المستخدم بشكل مباشر في حالة إختراق كلمات المرور التي طلب مسبقاً حفظها للتذكير في المتصفح أو عند إستخدام كلمة المرور في خدمات محددة، ومن ثم سيتم تحويل المستخدم بشكل مباشر إلى نموذج لتغيير كلمة المرور.

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أيضاً من المقرر أن تقدم جوجل لاحقاً ميزة “Safety Check” في تطبيق Chrome، والتي سيتاح للمستخدم من خلالها قياس مدى فعالية وكفاءة كلمة المرور والتحقق من معايير الآمان، لدعم المستخدم بميزة التصفح الأمن في المواقع المختلفة.

كما سيتاح لمستخدمي متصفح Chrome على منصة iOS ميزة التسجيل التلقائي للدخول في التطبيقات الأخرى عن طريق إستخدام متصفح كروم.

يذكر أن التحديث الجديد من تطبيق كروم بالتحسينات الخاصة بالتصفح الآمن تأتي قريباً على منصة الأندوريد، حيث يعمل هذا النمط الجديد على التنبؤ بالبرامج والمواقع الضارة بشكل مسبق، وذلك عن طريق مشاركة البيانات مع متصفح كروم في الوقت الفعلي، كما تؤكد جوجل على أن التجربة الأولى لهذا النمط على أجهزة الحاسب اثبتت فعاليتها في حماية المستخدمين من عمليات التجسس والإحتيال التي إنخفضت إلى نسبة 20%.

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