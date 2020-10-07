تحديد ميعاد اطلاق iPhone 12 من Apple في 13 اكتوبر

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iPhone 12 قادم يوم 13 اكتوبر لعام 2020، هذا ما اعلنت عنه Apple انها ستقيم مؤتمرًا في نفس اليوم بالتأكيد نتوقع مؤتمرًا سينيمائيًا آخر وانا احب مؤتمرات Apple السينمائية، سلسلة الهواتف التي انتظرها من العام الماضي لأن Apple تخطط للسيطرة بهذه الهواتف على فئات من 700 الى 1300 دولار، هذا العام نتوقع 4 هواتف جديدة من الشركة، مواصفات متقاربة بالطبع، بعد العديد من التسريبات والتشويق للهواتف الجديدة نحن الآن على بُعد 6 ايام من الإطلاق، لنتناقش في بعض التفاصيل

ماذا نعرف؟

شوق Greg Joswiak نائب ريس قسم الإعلانات والتسويق في شركة Apple لميعاد المؤتمر

قد تصدر Apple اربعة اجهزة جديدة في مؤتمرها القادم

سلسلة iPhone 12 ستصدر للبيع في وقت لاحق بعد المؤتمر

قد نرى اجهزة صوتيات جديدة واول اجهزة Mac بمعالجات ARM من Apple

iPhone 12 قادم يوم 13 اكتوبر

مؤتمر Hi Speed مؤتمر Apple القادم يوم 13 اكتوبر هذا هو مؤتمر اطلاق اجدد اجهزة الشركة الرائدة، طبعًا نحن نتحدث عن اجهزة iPhone 12 طبعًا، بناء على التسريبات هناك 4 اجهزة هواتف محمولة سيعلن عنهم بأحجام مختلفة بدئًا من 5.4 بوصة لنسخة Mini حتى 6.7 بوصة في Pro Max، التسريبات تتضارب حول دعم هذه الأجهزة لخدمات 5G او لا، مع استعمال معالج Apple A14 Bionic بالطبع، وعنوان Hi, Speed قد يعني ايضًا وجود معدل تحديث 120Hz او حتى 90Hz -رغم اني استبعده- في النسخ العليا من الهواتف، كل هذا سنعرفه يوم 13 اكتوبر

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عنوان Hi, Speed قد يعني شيئًا آخر؛ اجهزة Mac OS بمعالجات ARM تحديدًا Apple A، قد نرى Apple A12X او Apple A13X في احد اجهزة Mac واغلب التسريبات تشير الى Macbook 13 inch او 12 inch، او جهاز iMac جديد بتصميم جديد، لا استغرب ان حدث ذلك فعلًا فقد قالت Apple في مؤتمر WWDC 2020 انها ستعتمد على السيليكون الخاص بها في وقت قريب وتنوي التوقف عن استعمال معالجات من Intel نهائيًا،

تصميم iPhone 12

على صعيد التصميم فنتوقع نفس تصميم iPhone X مع اختلافات ليصبح الجهاز مسطحًا اكثر، بإطار مسطح ايضًا كما كان iPhone 14 وبقطع ونتوء شاشة اصغر بدلًا من الـNotch العملاقة في iPhone x و XS و 11، سياسة التصميم الجديد كنت افضل ان تتغير نوعًا ما كإلغاء الـNotch مثلًا واستعمال بصمة اسفل الشاشة او عودة الـTouchID في زر الطاقة كما في iPad Air 2020، هذه الطلبات افضل من الـFaceID الذي لا اراه ولا يراه احد اكثر امانًا من بصمات الأصابع.

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