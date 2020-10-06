تكنولوجيا: أبل تؤكد رسميا 13 أكتوبر للكشف عن مجموعة آيفون 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة أبل أنها ستقيم ثاني حدث خاص بها في الخريف يوم 13 أكتوبر، وهو الحدث الذي سيتم الكشف فيه عن مجموعة آيفون 12 على الأرجح، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل “AirTags”.

فقد صرحت شركة أبل اليوم أنها ستقيم حدثًا خاصًا ثانيًا في 13 أكتوبر في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وكما هو الحال مع الحدث الأول وحدث WWDC، سينعقد هذا الحدث عبر البث المباشر على الإنترنت بشكل افتراضي.

ستقوم شركة أبل على الأرجح بالكشف عن مجموعة آيفون 12 عبر عرض تقديمي مسجل مسبقًا، وذلك بسبب مشكلات التباعد الاجتماعي التي فرضها علينا COVID-19 والتي تجعل من الصعب الكشف عن الأجهزة الجديدة بالطريقة المعتادة التي اتبعتها أبل في السنوات الماضية.

Advertisements

من المشاع أن تتضمن مجموعة آيفون 12 أربعة هواتف؛ iPhone 12 بحجم 5.4 بوصة، و iPhone 12 Max بحجم 6.1 بوصة، و iPhone 12 Pro بحجم 6.1 بوصة، وiPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة.

وعلاوةً على هواتف آيفون، من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن ملحق تتبع الأشياء “AirTags”، والذي سيعمل بتقنية بلوتوث للتتبع الأشياء والعثور عليها عبر تطبيق Find My الخاص بالمستخدم.

المصدر

اعلان





