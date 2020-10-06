كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة أبل أنها ستقيم ثاني حدث خاص بها في الخريف يوم 13 أكتوبر، وهو الحدث الذي سيتم الكشف فيه عن مجموعة آيفون 12 على الأرجح، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل “AirTags”.
فقد صرحت شركة أبل اليوم أنها ستقيم حدثًا خاصًا ثانيًا في 13 أكتوبر في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وكما هو الحال مع الحدث الأول وحدث WWDC، سينعقد هذا الحدث عبر البث المباشر على الإنترنت بشكل افتراضي.
ستقوم شركة أبل على الأرجح بالكشف عن مجموعة آيفون 12 عبر عرض تقديمي مسجل مسبقًا، وذلك بسبب مشكلات التباعد الاجتماعي التي فرضها علينا COVID-19 والتي تجعل من الصعب الكشف عن الأجهزة الجديدة بالطريقة المعتادة التي اتبعتها أبل في السنوات الماضية.
من المشاع أن تتضمن مجموعة آيفون 12 أربعة هواتف؛ iPhone 12 بحجم 5.4 بوصة، و iPhone 12 Max بحجم 6.1 بوصة، و iPhone 12 Pro بحجم 6.1 بوصة، وiPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة.
وعلاوةً على هواتف آيفون، من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن ملحق تتبع الأشياء “AirTags”، والذي سيعمل بتقنية بلوتوث للتتبع الأشياء والعثور عليها عبر تطبيق Find My الخاص بالمستخدم.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تؤكد رسميا 13 أكتوبر للكشف عن مجموعة آيفون 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.