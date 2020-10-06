تكنولوجيا: كوالكوم تؤكد على موعد الإعلان عن رقاقة Snapdragon 875 في الأول من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت عملاق تصنيع المعالجات كوالكوم إعلان تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على موعد الحدث القادم للشركة في الأول من ديسمبر، والذي تكشف من خلاله عن الإصدار الجديد من المعالجات المميزة Snapdragon 875.

أكدت كوالكوم اليوم على التسريبات التي نشرت مؤخراً حول موعد الإعلان الرسمي عن معالج Snapdragon 875، حيث تعقد كوالكوم مؤتمرها السنوي في الأول والثاني من ديسمبر.

رغم إتجاه بعض التوقعات إلى أن كوالكوم ستؤجل مؤتمرها السنوي المقرر عقده في ديسمبر نتيجة لتداعيات إنتشار فيروس COVID-19، إلا أنها أكدت بشكل رسمي اليوم على إستمرار جدولها الزمني لإطلاق المنتجات الجديدة للشركة بدون تغيير.

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ولقد جاء إعلان كوالكوم اليوم عبر حسابها الرسمي في منصة Weibo، حيث كان Lu Weibing الرئيس التنفيذي لشركة شاومي أول المشاركين في نشر هذا الإعلان للتأكيد على أن هواتف شاومي ستكون من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق بمعالج Snapdragon 875 خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر تستعد كوالكوم أيضاً للإعلان عن إصدارها المتوسط من رقاقات المعالج Snapdragon 775G خلال الحدث، والتي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تأتي رقاقة معالج Snapdragon 875 كأول الشرائح المميزة بأنوية X1 فائقة القوة من ARM.

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