شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: أربعة كويكبات فى طريقها إلى الأرض خلال الأيام القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر تحذير آخر من وكالة ناسا حول وابل وشيك من الحطام الفضائي، يتمثل في ما لا يقل عن 4 كويكبات تحلق قربنا، فبداية من اليوم الثلاثاء مرورا بغد الأربعاء وينتهي عبورها يوم الخميس، وبينما انتهى شهر سبتمبر بمرور ثلاثة كويكبات على الأرض في الأيام الأخيرة ، فإن هذا الأسبوع من شهر أكتوبر سيشهد مرور مجموعة أخرى من الكويكبات بجانب الأرض.



وبحسب موقع rt الروسي، من المفترض أن يكون أحدهم قد مر بالفعل أمس 5 أكتوبر 2020، حيث مر بنا RV2 ، الذي يبلغ حجمه نصف ارتفاع قوس النصر تقريبًا في باريس، وقطره 25 مترًا، على مسافة 5.69 مليون كيلومتر، أما اليوم 6 أكتوبر فمن المنتظر أن يمر كويكب RR2 ، الذي يبلغ قطره 26 مترًا على مسافة طيران آمنة تبلغ 6.2 مليون كيلومتر. أما غدا الاربعاء 7 أكتوبر، فستمر أكبر هذه الكويكبات 2020 RK2 وهو بنصف ارتفاع تمثال الحرية، على مسافة 3.8 مليون كيلومتر، وبحلول يوم الخميس 8 أكتوبر، سيقترب SR6 بقطر 25 مترًا فوق الأرض عند 2.7 مليون كيلومتر. Advertisements

وليس من المستغرب، نظرا للحالة القاتمة المستمرة التي تحدق بسكان كوكب الأرض من جميع الجوانب، أن الكويكبات بدأت الآن في الظهور بشكل كبير في روح الدعابة على الإنترنت، ويطرح الناس أفكارا سينمائية عن الكويكبات، ولحسن الحظ، لا يوجد خطر مباشر من الفضاء الخارجي في الوقت الحالي.

كذلك فمن المتوقع حتى أن يمر كويكب "غير ضار" بالأرض في وقت قريب من الانتخابات الأمريكية، وقد تصدّرت أنباء اقتراب الكويكب 2018VP1 من كوكبنا الذى يسبق الانتخابات العامة بالولايات المتحدة العناوين الرئيسية حول العالم، إلا أنه لا داعى للقلق من احتمال اصطدامه بالأرض، ولا يعد 2018VP1 مفاجأة بالنسبة للعلماء، فكما يوحى اسمه، اكتُشف فى عام 2018 بينما يبعد 450000 كم عن الأرض، وله فترة مدارية مدتها سنتان، وهو الآن فى طريقه للعودة مرة أخرى نحونا.