شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Google Workspace؟ بعد الكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن خدمة Google Workspace والتى لا تعد خدمة جديدة فى الأساس، بل هي إعادة تسمية لحزمة برامجها للأعمال G Suite الشهيرة، والتى تضم خدمات البريد الإلكتروني والمستندات، بحيث يحل الاسم الجديد محل اسم "G Suite" الذي تم طرحه في عام 2016، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن الخدمة الجديدة:

Google Workspace

فيما يأتى إعادة تسمية Google Workspace بالتزامن مع إطلاق الميزات التي تدمج الخدمات المختلفة، مثل القدرة على إجراء محادثة فيديو مع زملاء العمل في صندوق صغير في زاوية نافذة تحرير المستندات، حيث أدت جائحة الفيروس التاجي إلى تسريع مبيعات برامج الأعمال عبر الإنترنت، وأجبرت الشركات، مثل جوجل ومايكروسوفت، على إعادة صياغة عروضهم في محاولة لتقليد إجراءات العمل المكتبية تقريبًا.

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مميزات Google Workspace

ومن المنتظر أن تتوفر الميزات الجديدة في الأشهر المقبلة للمستهلكين الذين لا يدفعون مقابل جيميل ومحرر مستندات جوجل والأدوات الأخرى، فيما قالت جوجل: إن لديها 2.6 مليار حساب نشط شهريًا عبر هذه الخدمات، ومن ضمنها الحسابات المدفوعة والمجانية، وإلى جانب تغيير العلامة التجارية لحزمة برامج أعمال جوجل، فإن هناك ميزات جديدة مصممة لجعل كل هذه المنتجات تبدو وكأنها أكثر اندماجًا مع بعضها بعضًا.

فيما تعد مسألة إطلاق جوجل لإمكانيات مماثلة في "Google Workspace" علامة على أنها قد تحاول أن تكون جادة بشأن تحدي "Microsoft Office"، حيث اتخذت جوجل بعض الخطوات في اتجاه نهاية المكتب التقليدي كما نعرفه، حيث كانت مسألة دمج "Google Meet" في جيميل بمثابة خطوة كبرى.