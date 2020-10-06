شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 13 يظهر على الساحة قبل الإعلان عن iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لطرح هواتف iPhone 12 هذا الشهر، لكن بعض المحللين يتطلعون بالفعل إلى ما قد يخطط له عملاق التكنولوجيا فى العام المقبل، إذ شارك روس يونج، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Display Supply Chain Consultants ، وهى شركة أبحاث متخصصة فى البيانات بأحدث بتوقعاتها الخاصة بهواتف iPhone 13.

ونشر يونج مؤخرًا بعض التوقعات على تويتر حول ما يمكن توقعه من حجم شاشة iPhone 13 والكاميرا بالإضافة إلى التفاصيل المحيطة بـ iPhone SE التالى، وكتب يونج أن المعلومات مبنية على بحث من شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية ميزوهو للأوراق المالية، وبعض التفاصيل تتماشى مع النتائج التى توصل إليها مستشارو سلسلة العرض.

تشير النتائج إلى أن أجهزة iPhone 2021 من أبل يمكن أن تحافظ على نفس حجم الشاشة مثل iPhone 12 القادم، إذ ذكرت تغريدة يونج أن iPhone 13 قد يأتى بنسخ 5.42 بوصة و 6.06 بوصة، بينما قد يكون iPhone 13 Pro الأكبر و iPhone 13 Pro Max بأحجام 6.06 بوصة و 6.67 بوصة.

وهذا مشابه جدًا للشائعات والتقارير التى ظهرت حول iPhone 12، فمن المتوقع أن تأتى هواتف iPhone 12 بحجم 5.4 بوصة و 6.1 بوصة ، بينما سيدعم iPhone 12 Pro بشاشة 6.1 بوصة، و iPhone 12 برو ماكس بحجم 6.7 بوصة، ومن المتوقع أيضًا أن تحتوى جميع نسخ iPhone 12 الأربعة على شاشات OLED ، والتى يتوقع المحللون أن يمتلكها iPhone 13 العام المقبل أيضًا.

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ومع ذلك، قد تكون الملاحظة الأبرز التى تأتى من البيانات هى التنبؤ الذى يشير إلى أن تقنية ProMotion من Apple - وهى ميزة iPad Pro التى تزيد من معدل تحديث الشاشة لجعل التمرير يبدو أسرع وأكثر سلاسة - يمكن أن يكون أكبر تطور على iPhone 13 Pro.

وأشارت الشائعات السابقة التى ظهرت فى الأشهر الأخيرة، مثل تقرير من Everything Apple Pro ، إلى أن ProMotion ستظهر لأول مرة على iPhone 12 Pro.

تشير البيانات أيضًا إلى أن شركة آبل يمكنها إطلاق هاتف iPhone SE آخر فى عام 2022 يأتى بشاشة بحجم 6 بوصات ومستشعر بصمات الأصابع بدلاً من Face ID، ففى السابق ذكر دانييل آيفز المحلل فى شركة Wedbush للأوراق المالية أن شركة آبل قد تطلق نسخة منخفضة التكلفة من iPhone 12 بدون 5G فى أوائل عام 2021، على الرغم من أنه لم يذكر أن هذا الجهاز سيُصنف على أنه نموذج iPhone SE .