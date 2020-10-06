تكنولوجيا: شاومي تطلق تقنية RAMDISK لدعم تجربة أفضل في الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إبتكرت شركة شاومي تقنية جديدة للألعاب تعرف بتقنية “RAMDISK ” والتي تستهدف الإستفادة من السعة الأكبر للذاكرة العشوائية في الهواتف الذكية.

تطورت الذاكرة العشوائية في الهواتف الذكية بشكل سريع في الفترة الأخيرة، والتي إرتفعت في بعض الإصدارات إلى 16 جيجا بايت رام، واليوم طورت تقنية جديدة من شاومي لتحقق الإستفادة من الذاكرة العشوائية في دعم المستخدمين بآداء أسرع في الألعاب.

تتجه شركة شاومي للتركيز على دعم إصداراتها من الهواتف الذكية بآداء أفضل، واليوم تجلب الشركة واحد من التقنيات الشائعة على أجهزة الحاسب لتقدمها اليوم في الهواتف الذكية بعنوان “RAMDISK”، حيث تعمل هذه التقنية على إستخدام الذاكرة العشوائية كتخزين على disk، مما يتيح للمستخدم الحصول على آداء أسرع في التطبيقات والألعاب المفضلة لديه.

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وتقدم شاومي هذه التقنية الآن في إصدار تجريبي لمستخدمي هاتف Mi 10 Ultra الذي يتمتع بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، والذي يقدم آداء سريع يصل إلى 44 جيجابايت / ثانية، كما يضم الهاتف سعة تخزين UFS 3.1 بسرعة قراءة بيانات 1700 + ميجابايت / ثانية، وسرعة كتابة 750 + ميجابايت / ثانية، لذا فإن مواصفات هذا الإصدار يمكن أن تحقق الإستفادة الكاملة من تقنية RAMDISK.

ويمكن لمستخدمي هاتف Mi 10 Ultra تجربة الإصدار التجريبي من التقنية عبر التوجه إلى Game Center وتثبيت تقنية”RAMDISK”، إلا أن المميزات في الإصدار التجريبي مازالت محدودة على بعض الألعاب مثل QQ Speed، وGlory of the King، و Peace Elite، حيث تأتي هذه الألعاب بميزة التثبيت أسرع 100 مرة من التثبيت التقليدي.

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