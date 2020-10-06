شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك استعادة "لوجو" انستجرام القديم احتفالا بعيد ميلاده.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل انستجرام اليوم بمرور 10 سنوات على إطلاقه لأول مرة، وللاحتفال بهذا الإنجاز، أطلق خدمة مفاجأة، تتيح لك تغيير رمز التطبيق إلى أحد شعاراته القديمة، إذ قال انستجرام: "للاحتفال بعيد ميلادنا، ندعوك هذا الشهر لتغيير رمز تطبيقك إلى رمزك المفضل، شكرًا لكونك جزءًا من قصتنا واستخدام انستجرام لمشاركة قصتك."

وتتضمن الشعارات التصميم الحالى باللونين الأصفر والأرجوانى، وأيقونة الكاميرا الكلاسيكية من عام 2010، وتصميم قوس قزح، وللوصول إليها، ما عليك سوى فتح تطبيق انستجرام، والانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك والضغط على الخطوط الثلاثة فى الزاوية اليمنى العليا، قم اضغط على الإعدادات، ثم اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، سيكشف هذا عن الرموز التعبيرية على خط منقط، قبل أن ينفجر تنبيه الحفلة الافتراضية عبر الشاشة، ليكشف عن مركز رمز التطبيق، ثم اضغط على الرمز الذى ترغب فى استخدامه، وسترى رسالة على شاشتك تقول "لقد غيرت رمز" انستجرام ".

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لوجو انستجرام

قال أحد المستخدمين: "أعلم أنه قد يبدو غبيًا، لكننى سعيد لاستعادة شعار انستجرام القديم، فالجديد كان مزعجًا فقط "، وأضاف آخر: "القليل من المرح من انستجرام، احتفل بعيد ميلادهم من خلال تغيير شعار انستجرام الخاص بك. "

وقال أحدهم مازحا: "إذا قمت بتغيير شعار انستجرام مرة أخرى إلى الشعار القديم، فستسترد النيوزفيد القديم".