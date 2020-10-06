شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تطلق صاروخا متعدد الاستخدام بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية فى 5 أكتوبر مع مركز "بروجريس" الروسى للصواريخ الفضائية اتفاقية تصميم صاروخ متعدد الاستخدام يعمل بغاز الميثان البيئى، وقال ناطق باسم مركز "بروجريس" إن المشروع الذى تم توقيعه يقضى بأن تنشأ فى مطار "فوستوتشني" منصة يطلق منها صاروخ "أوريول" متعدد الاستخدام والعامل بالميثان (الغاز الطبيعى المسال) والأكسجين.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الصاروخ المذكور ستعود إلى الأرض، حيث ستهبط فى أحد المطارات العسكرية أو المدنية، وقال إن المرحلة الثالثة المعادة إلى الأرض يعمل على تصميمها منذ عام 2016 مكتب تصميم الأجهزة الأوتوماتيكية التابع لشركة "إينيرجوماش" الإنتاجية العلمية فى مدينة فورونيج الروسية.

ومضى قائلا إن تكلفة تصميم وتصنيع الصاروخ تقدر بـ70 مليار روبل، ما يعادل نحو 900 مليون دولار، وأضاف أن الصاروخ يصمم وينتج لأول مرة فى تاريخ الفضاء الروسى آخذا بالحسبان مهمة سيقوم بأدائه.

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ويتصف صاروخ "آمور" الروسى الواعد ببعض المواصفات التقنية المميزة، ومن بينها تصنيع خزانات الوقود باستخدام المواد المشكلة الحديثة، زيادة حجم الرأس الانسيابية للصاروخ، استخدام سبائك جديدة فى تصميم الصاروخ وما إلى ذلك.

ويتوقع أن يطلق أول نموذج اختبارى للصاروخ بحلول عام 2026 من مطار "فوستوتشني" بشرق روسيا.

يذكر أن الميثان (الغاز الطبيعى المسال) يعد نوعا رخيصا من الوقود، ويستخدمه حاليا عدد من مرافق الصناعة الروسية حيث تم وضع التكنولوجيات المتقدمة الخاصة باستخدامه ومعالجتها، الأمر الذى يمكّن الصناعة الفضائية الروسية من الاستعانة بحلول هندسية جاهزة.