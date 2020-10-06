عطل مفاجئ في خدمات Slack

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 44 دقيقة

تفاجأ مستخدمو Slack الشهير للتواصل الاجتماعي والمحادثة بتعرض التطبيق لمشكلات في الأداء، أدت لبطء التطبيق وتأخير إرسال الرسائل والمكالمات، بحسب “العين الاخبارية”.

وتلقى موقع Downdetector.com لرصد مشاكل التطبيقات، ما يزيد عن 1700 شكوى من بطء الخدمة أو توقفها تماما، بجانب ظهور شكاوى جديدة صنفت ضمن المشكلات العامة لدى التطبيق.

وارتفع خلال الفترة الأخيرة عدد مستخدمي تطبيق Slack في ظل إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وسلاك (Slack) عبارة عن تطبيق يوفر خاصية التواصل بين المشتركين (كتابياً – صوتياً)، عبر تدشين مجموعة تقبل آلاف المشتركين وتوفر بعض الخصائص التي تسهل على الأعضاء الاستفادة القصوى من تجمعهم الرقمي، وأيضاً توفر الإتصال الصوتي بجودة عالية، وغيرها من الخصائص.

وقالت الشركة في بيان إن بعض المستخدمين قد لا يتمكنون من الاتصال بالخدمة، بينما لا يزال آخرون يواجهون “مشكلات أداء عامة”.

وأضاف” نعمل على حل المشكلات حاليًا، دون أن تفصح عن سبب المشكلات أو الموعد المحدد للانتهاء من حلها وعودة التطبيق لطبيعته”

وتجدر الإشارة إلى وجود ما يزيد عن 10 ملايين مستخدم لتطبيق سلاك “Slack” عبر البلاي ستور التابع لنظام التشغيل أندرويد، كما يوجد ما يزيد عن 87 ألف تعليق بشأن جودة الخدمة المقدمة.