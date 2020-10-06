تكنولوجيا: Poco C3 ينطلق رسمياً بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية ومستوى تسعير منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Poco التجارية عن هاتف Poco C3 منخفض التكلفة، والذي يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية وبطارية بقدرة 5000 mAh مع سعر يبدأ 102 دولار.

يتميز هاتف Poco C3 بحجم 6.53 إنش في الشاشة، وبجودة عرض HD بلس، وأبعاد 20:9، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، ويتميز الهاتف بتصميم ثنائي النمط في الطلاء في الجهة الخلفية لدعم المستخدم بتجربة أفضل، مع ثلاثة إختيارات في الألوان بين الأسود، الأخضر وأيضاً الأزرق

أيضاً يضم هاتف Poco C3 إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم هاتف Poco C3 رقاقة معالج Helio G35، أيضاً يتوفر بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة SD للتخزين الخارجي.

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وينطلق هاتف Poco C3 بواجهة MIUI12، ونظام تشغيل Android 10، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W بتقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Poco C3 بسعر يبدأ من 102 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو بسعر 122 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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