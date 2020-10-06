نظام المراوح في Playstation 5 يحصل على تحسينات ضخمة مقارنة مع Playstation 4

فاطمة أيت طالب - دبي - مثل معظم الحواسيب، يأتي جهاز Playstation 5 مُزودًا بمروحة مدمجة للتعامل مع الحرارة التي يولدها الجهاز. نظرًا لأن أجهزة الألعاب المنزلية أصبحت تتعامل مع ألعاب تتطلب المزيد من قوة المعالجة، فإن حرارة المكونات تبدأ في الإرتفاع مما يؤدي إلى زيادة سرعة المروحة للتعامل مع الحرارة الناتجة لمنع إرتفاع درجة الحرارة. هذا أمر طبيعي، ولكن على عكس Playstation 4، فيبدو أن المروحة في جهاز Playstation 5 قد تحسنت بشكل كبير من حيث مستويات الضوضاء.

لقد صادفنا جميعًا الحواسيب، والحواسيب المحمولة، وأجهزة الألعاب المنزلية التي تملك تلك المراوح الصاخبة للغاية. في بعض الأحيان، لا يمكن ملاحظته بسبب الصوت الذي تصدره اللعبة التي تلعبها، ولكن إذا كنت من الأشخاص الحساسين للضوضاء، فقد تكون هذه مشكلة. ومع ذلك، في مراجعة مبكرة من قبل القناة اليابانية 4Gamer على اليوتيوب، فقد وجدت أنه أثناء لعب ألعاب مثل Godfall، بدا أن المروحة كانت هادئة نسبيًا.

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تشير المراجعة إلى أن جهاز الألعاب المنزلي الأحدث من شركة Sony أصبح ساخنًا أثناء تشغيل اللعبة، وهو أمر طبيعي، ولكن في نفس الوقت، لم تبدأ المراوح بالدوران بسرعة كبيرة وإنما كانت هادئة، على الأقل مقارنة مع Playstation 4.

ووفقا للمراجعة، فهي تقول : ” في تلك المرحلة، لاحظت أن ضوضاء التشغيل هادئة جدًا أيضًا. أميل إلى نسيانها لأنني أركز أثناء اللعب، ولكنها لم تحدث هديرًا عندما إقتربت من الجهاز. تصبح ضوضاء مراوح Playstation 4 أكثر وضوحًا بمجرد زيادة الحمل، ولكن هذه الضوضاء أصبحت أقل وضوحًا في Playstation 5 “.

ومع ذلك، فهذا غير مؤكد بشكل رسمي، ولكن يبدو أنها علامة جيدة لعملاء Playstation 5 المحتملين، لذلك إذا كنت قلقًا بشأن مستويات الضوضاء، فربما يُمكن لجهاز Playstation 5 أن يُخفف من هذه المخاوف.