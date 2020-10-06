Galaxy S21 سيتخطى الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة، وستصل لأول مرة مع الـ Galaxy Z Fold 3

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة سامسونج لن تكون قادرة على إستخدام الكاميرا الأمامية المخفية تحت الشاشة في سلسلة هواتف Galaxy S21 Series القادمة، وذلك بسبب إنخفاض معدل إنتاج هذه التكنولوجيا، على الأقل وفقا لما أشار إليه التقرير الأحدث الصادر من قبل وكالة الأنباء الكورية، The Elec.

يُشاع أن شركة سامسونج تهدف إلى تضمين الكاميرا الأمامية أسفل شاشة الهاتف Galaxy Z Fold 2، ولكنها قررت بعد ذلك تأجيل إستخدام هذه التكنولوجيا إلى العام 2021 لتقوم بإستخدامها في سلسلة هواتف Galaxy S21 Series، ولكن يبدو أن هذا لن يتحقق أيضًا. ويُقال أن شركة سامسونج تعمل على تكنولوجيا أفضل للكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة والتي لن تضحي بجودة الصور مثل التكنولوجيات الحالية.

يقول التقرير الجديد الصادر من كوريا الجنوبية أن تكنولوجيا الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة التابعة لشركة سامسونج ستكون جاهزة في النصف الثاني من العام 2021، وأن Galaxy Z Fold 3 سيكون أول جهاز يستخدم هذه التكنولوجيا. وتجدر الإشارة إلى أن 2021 هو العام الذي تعهدت فيه شركة Xiaomi والعديد من الشركات الأخرى، مثل Oppo بإنتاج كميات كبيرة من الهواتف الذكية المُزودة بالكاميرات الأمامية المُدمجة تحت الشاشة.