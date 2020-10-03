كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد متجر Tmall في الصين على أن ابل تستعد لبدء الحجز المسبق لسلسلة IPHONE 12 في 16 من أكتوبر الجاري، ولقد رصدت تفاصيل أسعار الإصدارات القادمة في تسريبات مؤخراً على شبكة الإنترنت.
أسعار سلسلة هواتف iPhone 12
هاتف iPhone 12 mini
- نموذج iPhone 12 mini بسعة 64 جيجا بايت بسعر 649 دولار
- نموذج iPhone 12 mini بسعة 128 جيجا بايت بسعر 699 دولار
- نموذج iPhone 12 mini بسعة 256 جيجا بايت بسعر 799 دولار.
هاتف iPhone 12
- نموذج iPhone 12 بسعة 64 جيجا بايت بسعر 749 دولار
- نموذج iPhone 12 بسعة 128 جيجا بايت بسعر 799 دولار
- نموذج iPhone 12 بسعة 256 جيجا بايت بسعر 899 دولار.
هاتف iPhone 12 Pro
- نموذج iPhone 12 Pro بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 999 دولار
- نموذج iPhone 12 Pro بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1099 دولار
- نموذج iPhone 12 Pro بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1299 دولار.
هاتف iPhone 12 Pro Max
- نموذج iPhone 12 Pro Max بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولار
- نموذج iPhone 12 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1199 دولار
- نموذج iPhone 12 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1399 دولار.
يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على أن ابل تستعد لبدء شحن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12 في 5 من أكتوبر الجاري، على أن ينطلق الحدث الرسمي في 13 من أكتوبر للإعلان عن هذه الإصدارات، كما جاءت تسريبات من موقع Winfuture لتكشف عن خطط ابل لإطلاق 5 من الإصدارات في الحدث المرتقب، على أن يكون الإصدار الخامس بتكلفة منخفضة، إلا أن التسريبات لم تؤكد على عنوان هذا الإصدار.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تفاصيل أسعار إصدارات ابل المرتقبة من سلسلة هواتف IPHONE 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.