تكنولوجيا: تفاصيل أسعار إصدارات ابل المرتقبة من سلسلة هواتف IPHONE 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد متجر Tmall في الصين على أن ابل تستعد لبدء الحجز المسبق لسلسلة IPHONE 12 في 16 من أكتوبر الجاري، ولقد رصدت تفاصيل أسعار الإصدارات القادمة في تسريبات مؤخراً على شبكة الإنترنت.

أسعار سلسلة هواتف iPhone 12

هاتف iPhone 12 mini

نموذج iPhone 12 mini بسعة 64 جيجا بايت بسعر 649 دولار

نموذج iPhone 12 mini بسعة 128 جيجا بايت بسعر 699 دولار

نموذج iPhone 12 mini بسعة 256 جيجا بايت بسعر 799 دولار.

هاتف iPhone 12

نموذج iPhone 12 بسعة 64 جيجا بايت بسعر 749 دولار

نموذج iPhone 12 بسعة 128 جيجا بايت بسعر 799 دولار

نموذج iPhone 12 بسعة 256 جيجا بايت بسعر 899 دولار.

هاتف iPhone 12 Pro

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نموذج iPhone 12 Pro بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 999 دولار

نموذج iPhone 12 Pro بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1099 دولار

نموذج iPhone 12 Pro بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1299 دولار.

هاتف iPhone 12 Pro Max

نموذج iPhone 12 Pro Max بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولار

نموذج iPhone 12 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1199 دولار

نموذج iPhone 12 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1399 دولار.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على أن ابل تستعد لبدء شحن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12 في 5 من أكتوبر الجاري، على أن ينطلق الحدث الرسمي في 13 من أكتوبر للإعلان عن هذه الإصدارات، كما جاءت تسريبات من موقع Winfuture لتكشف عن خطط ابل لإطلاق 5 من الإصدارات في الحدث المرتقب، على أن يكون الإصدار الخامس بتكلفة منخفضة، إلا أن التسريبات لم تؤكد على عنوان هذا الإصدار.

المصدر

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