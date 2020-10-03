تشكيلة iPhone 12 Series ستضم أربع طرازات، وستُكلف إبتداءً من 649$

فاطمة أيت طالب - دبي - ستتألف تشكيلة iPhone 12 Series من أربعة أعضاء، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة آبل بذلك على الإطلاق. مع هذا القدر الكبير من الهواتف، سيتم توفير خيارات مُختلفة على مستوى الذاكرة لتغطية نسبة كبيرة من المستهلكين. ووفقا لأحد المسربين، فسوف يبدأ سعر iPhone 12 Mini من 649 دولارًا أمريكيًا، في حين سيصل سعر iPhone 12 Pro Max إلى 1399 دولار أمريكي.

سيأتي كل إصدار من iPhone 12 بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة، وسيكون iPhone 12 Mini الأدنى في التشكيلة متوفرًا بخيارات تشمل 64GB و 128GB و 256GB، في حين سيكون iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max متوفرين بخيارات تشمل 128GB و 256GB و 512GB. يُقال أن iPhone 12 Mini سيضم شاشة بحجم 5.4 إنش وسيصل سعره إلى 799 دولار أمريكي كحد أقصى.

Phone 64GB 128GB 256GB 512GB iPhone 12 mini $649 $699 $799 N/A iPhone 12 $749 $799 $899 N/A iPhone 12 Pro N/A $999 $1099 $1299 iPhone 12 Pro Max N/A $1099 $1199 $1399

يتمتع كل من iPhone 12 و iPhone 12 Pro بنفس حجم الشاشة، ومن المحتمل أن يملكا نفس الأبعاد أيضًا. ومع ذلك، فإن فارق السعر بينهما سيصل إلى 200 دولار أمريكي.

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الهاتف iPhone 12 Pro Max سيكون الأكبر والأكثر تكلفة، فسعره سيبدأ من 1100 دولار أمريكي لنسخة 128GB مع العلم بأنه سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش مما يعني أنه سيكون أكبر حجمًا من الهاتف iPhone 11 Pro Max الحالي.

في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض ألا تقوم شركة آبل بإطلاق هواتفها الذكية الأربعة الجديدة دفعة واحدة، فهي ستقوم بإطلاق الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Mini في البداية، وستقوم بعد ذلك بشهر أو نحو ذلك بإطلاق الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بسبب بعض المشاكل على مستوى الإنتاج. عمومًا، سنعرف كل شيء عن تشكيلة iPhone 12 Series الجديدة عندما يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا الشهر، وعلى الأرجح في اليوم 13 أكتوبر.