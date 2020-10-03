لوحة المفاتيح Google Gboard تحصل على تصميم جديد على نظام Android TV

فاطمة أيت طالب - دبي - تطرح شركة جوجل إصدارًا محدثًا من تطبيق لوحة المفاتيح Google Gboard لأجهزة Android TV. يبدو أن التحديث يتم طرحه من خلال الخادم مباشرة، لذا لا يبدو أن تثبيت أحدث إصدار من التطبيق يساعد في الوقت الحالي.

التغيير الرئيسي في هذا التحديث هو إعادة تصميم لوحة المفاتيح بالكامل. في السابق، كانت لوحة المفاتيح Google Gboard تمتد على طول الشاشة عند ظهورها في الأسفل. يشبه التصميم الجديد إلى حد كبير ما تفعله على الهواتف بحيث تأتي الآن مع تصميم أضيق لا يشغل مساحة كبيرة.

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من الغريب أن بعض التطبيقات ستستمر في تمديد خلفية لوحة المفاتيح على طول عرض الشاشة، على الرغم من أن لوحة المفاتيح نفسها ليست عريضة.

التغيير الآخر هو إدراج زر الإدخال الصوتي على لوحة المفاتيح. في السابق، كان عليك الإعتماد على مطور التطبيق للحصول على زر الإدخال الصوتي في حقل النص. باستخدام هذا الزر، يمكنك دائمًا الاعتماد على الإدخال الصوتي في Google Gboard حتى إذا لم يكن التطبيق يحتوي على واحد.

يجب أن يكون التحديث مناسبًا لجميع حقول النص التي تتيح لك استخدام لوحة مفاتيح التلفزيون. لسوء الحظ، يقوم الكثير من مطوري التطبيقات بإستخدام لوحات المفاتيح الخاصة بهم لكتابة النصوص، بما في ذلك أمثال Netflix و Amazon وحتى YouTube. هذا يعني أنك لن تستخدم لوحة المفاتيح الجديدة هذه كثيرًا.