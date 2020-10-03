شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق صاروخ Antares الأمريكى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تأجيل إطلاق صاروخ Antares الأمريكية الحامل لشاحنة Cygnus إلى المحطة الفضائية الدولية قبل دقيقتين و21 ثانية من إطلاقه، وذلك على الرغم من بث عملية إطلاق الصاروخ من المطار الفضائي في جزيرة ولوبس بولاية فرجينيا على موقع ناسا الرسمي، وقال ناطق باسم شركة Northrop Grumman المصنعة للشاحنة الفضائية إن البيانات الواردة لم تناسب معايير المعدات والأجهزة الأرضية.

يذكر أن الشاحنة كان يجب أن تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية 3.6 طن من الحمولة المفيدة، بما في ذلك المواد الغذائية والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية على متن المحطة وخارجها، وهذه البعثة هي رحلة فضائية ثالثة للشاحنة بموجب اتفاقية وقعتها ناسا مع شركة Northrop Grumman، وتقضي الاتفاقية بأن تطلق الشركة 6 شاحنات على الأقل لغاية عام 2024 .

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وكانت قد أطلقت في وقت سابق بموجب الاتفاقية السابقة الموقعة معها 11 شاحنة فضائية وفشلت في إطلاق شاحنة واحدة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى فإنه مع أن جميع عمليات التحضير لإطلاق الصاروخ جرت بصورة طبيعية، إلا أنه أعلن قبل 18 ثانية من الموعد المحدد عن تأجيل عملية الإطلاق نتيجة اكتشاف مؤشرات غير اعتيادية لأجهزة استشعار المعدات الأرضية.