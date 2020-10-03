تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات سماعة شاومي القادمة Mi Air 2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي للإعلان قريباً عن إصدار جديد من سماعات الشركة اللاسلكية والذي ينطلق بعنوان Mi Air 2 Pro، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هذا الإصدار الذي يدعم ميزة إلغاء الضوضاء.

جاءت التفاصيل الجديدة حول مواصفات سماعة شاومي اللاسلكية القادمة عبر صفحة @DSP-Charles، حيث كُشِف عن مميزات سماعة Mi Air 2 Pro التي تأتي بترقية ملحوظة.

وتؤكد التسريبات على أن سماعة شاومي Mi Air 2 Pro تأتي بتقنية إلغاء الضوضاء التي يمكن مقارنتها بمعايير إلغاء الضوضاء التي قدمت في سماعة ابل اللاسلكية AirPods Pro.

كما تأتي سماعة Mi Air 2 Pro بوزن 6.5 جرام فقط لذا ستقدم تجربة مريحة للمستخدم، أيضاً تستخدم السماعة اللاسلكية تقنية hybrid feedforward، مع التغذية الرقمية لإلغاء الضوضاء، حيث يمكن للسماعة أن تدعم قدرة 35 ديسيبل في إلغاء الضوضاء.

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أيضاً تتميز سماعة Mi Air 2 Pro بملف ديناميكي بحجم 12 ملم، ويمكن للبطارية أن تدعم عمر شحن يصل إلى 7 ساعات عند تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء، أو 5 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، كما تدعم السماعة الشحن اللاسلكي.

وتقدم شاومي إصدارها القادم من السماعات اللاسلكية بميزة التنشيط الصوتي، كما تتضمن السماعة اللاسلكية نمط “transparent”، مع معدل تأخير 100 مللي ثانية، وتدعم السماعة اللاسلكية فك تشفير تنسيق AAC، و LHDC.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن شاومي تخطط للإعلان الرسمي عن سماعة Mi Air 2 Pro اللاسلكية في حدث يعقد يوم 13 من أكتوبر، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر

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