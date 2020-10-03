جوجل لن تقيد المكالمات على النسخة المجانية من Google Meet في 60 دقيقة حتى مارس 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة جوجل على توسيع سياستها التي تتيح لمستخدمي النسخة المجانية من Google Meet إستضافة المكالمات لمدة تزيد عن 60 دقيقة. تم تعيين هذه الخاصية على أن تنتهي صلاحيتها بعد 30 سبتمبر، ولكن الآن يمكن لمستخدمي النسخة المجانية إستضافة تلك المكالمات الطويلة إلى غاية شهر مارس من العام 2021.

تقول شركة شركة جوجل : ” نظرًا لأننا نتطلع إلى موسم العطلات مع تقليل السفر والأحداث المهمة مثل لم شمل الأسر والإجتماعات وحفلات الزفاف التي يتم استضافتها عبر الفيديو، فإننا نرغب في مواصلة مساعدة أولئك الذين يعتمدون على Google Meet للبقاء على اتصال خلال الأشهر المقبلة”، وأضافت : ” كدليل على التزامنا، نواصل اليوم المكالمات غير المحدودة عبر Google Meet ( والتي تصل إلى 24 ساعة ) في النسخة المجانية إلى غاية 31 مارس 2021 لحسابات Gmail “.

يجب أن يأتي التمديد كإغاثة لأولئك الذين إعتمدوا على الخدمة أثناء جائحة COVID-19. قامت جوجل على نحو مستمر بتحديث Google Meet هذا العام للحفاظ على قدرتها التنافسية مع خدمات مؤتمرات الفيديو الأخرى مثل Zoom، وإضافة ميزات مثل عرض الإجتماعات بطريقة مماثلة لـ Zoom وتبديل الخلفية.

يصادف يوم 30 سبتمبر أيضًا موعد فقدان عملاء Google G Suite إمكانية الوصول المجاني إلى بعض ميزات Google Meet المتقدمة، مثل استضافة الاجتماعات مع ما يصل إلى 250 مشاركًا والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات على Google Drive. وأكدت جوجل أن الوصول المجاني لهذه الميزات المتقدمة لم يتم تمديده.