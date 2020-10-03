تكنولوجيا: أكبر مستودع لأمازون فى أوروبا يستضيف 11500 لوح شمسى على سطحه (صور)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت شركة أمازون على سطح مركز ضخم لمستودعاتها، بمساحة مليوني قدم مربع في إسكس، 11500 لوح شمسي كجزء من تعهدها بالانتقال إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، كما أنه بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 2700 ميجاوات في الساعة، سيولد النظام الشمسي في أمازون ما يعادل الكهرباء اللازمة لتشغيل 700 منزل لمدة عام واحد.



الالواح الشمسية

ويعد تطوير الطاقة الشمسية جزءًا من تعهد المناخ في أمازون، والذي تم إطلاقه العام الماضي، والذي يلزم الشركة بالانتقال إلى الطاقة المتجددة بالكامل، وأن تصبح صافي الكربون صفرًا في جميع أنحاء الأعمال بحلول عام 2040.

وقالت بريتاني ستانتون، كبيرة مديري برنامج الطاقة في أمازون، إنهم يضعون نطاقهم وثقافتهم الإبداعية للعمل على الاستدامة وإنقاذ الكوكب للأجيال القادمة.

وأوضحت ستانتون: "نحن فخورون بحقيقة أن أمازون لديها هدف لتشغيل بنيتنا التحتية العالمية باستخدام 100% من الطاقة المتجددة، كما أن تركيب الألواح الشمسية هو مجرد إحدى الطرق التي نعمل بها لجعل شبكة المركز لدينا مستدامة".

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ألواح مستودع امازون

وتخطط أمازون للاستثمار في المزيد من منشآت الطاقة الشمسية الكبيرة في الموقع عبر الشبكة، للوصول إلى هدف الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025.



سطح مركز امازون

وستصبح هذه الأنظمة الشمسية قادرة على تشغيل المراكز بشكل مباشر، مما يقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري أو الطاقة الأخرى، لكنها تخطط أيضًا للمساهمة في الشبكة.