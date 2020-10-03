شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق الإصدار 2.0 من خرائط أبل فى المملكة المتحدة.. اعرف المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت أبل خرائط معاد تصميمها لمستخدمي المملكة المتحدة، والتي تضم دليل للمدينة، واتجاهات ركوب الدراجات، وميزة "Look Around" التي تشبه طريقة عرض الشوارع من جوجل، حيث عملت الشركة مع Ordnance Survey لتقديم مستوى أكبر من التفاصيل إلى مساحة الأرض البريطانية والأيرلندية والمباني لواجهة الخرائط الجديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن خرائط Apple Maps 2.0، التي تم طرحها في الولايات المتحدة في يناير، لديها تغطية أفضل للطرق وبيانات للمشاة، وعناوين أكثر دقة، وغطاء أرضي مفصل.

كما يوفر الآن اتجاهات ركوب الدراجات التي توجه المستخدمين على طول ممرات الدراجات، وأدلة المدينة التي تعرض أفضل المطاعم والمتاجر.

وتتيح ميزة Look Around للمستخدمين استكشاف مناطق كبيرة من لندن وإدنبرة ودبلن على مستوى الشارع من خلال التصوير ثلاثي الأبعاد.

وتأمل أبل في أن تجعل إعادة التصميم الشامل للخرائط موقعا جديد لها في أعقاب منافستها لـ Google Maps.

وقالت شركة أبل في بيان: "تساعد الخرائط مئات الملايين من الأشخاص في أكثر من 200 دولة ومنطقة على التنقل واستكشاف العالم".

Advertisements

كما يتواجد العملاء في كل مكان، في المنزل والمكتب، وأثناء التنقل على أجهزة iPhone و iPad و Mac و Apple Watch الخاصة بالمستخدمين.

وأضافت الشركة: "يمكن لجميع المستخدمين في المملكة المتحدة وأيرلندا الآن تجربة خرائط معاد تصميمها مع تنقل أسرع وأكثر دقة وإطلالات شاملة للطرق والمباني والحدائق والمطارات ومراكز التسوق والمزيد".

بالنسبة لمستخدمي الإصدار الجديد من خرائط أبل، سيكون الاختلاف الأبرز هو التفاصيل الدقيقة التي لا حصر لها والتي تمت إضافتها، بما في ذلك أشكال وأحجام المباني الفردية والمزيد من الأزرق والأخضر للإشارة إلى المياه والحدائق.

لكن الخرائط الجديدة تتميز أيضًا بالعديد من الميزات الذكية التي تساعد المستخدمين على التنقل واستكشاف العالم بضغطة بسيطة، حيث أبرمت أبل شراكة مع Time Out Group و Lonely Planet لإنشاء أدلة تقدم مجموعات منسقة ومحددة مسبقًا من المعالم السياحية في المدينة.

ويقدم المرشدون توصيات لأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في المدن حول العالم لتناول الطعام أو التسوق، كما يتم تحديث الميزة تلقائيًا عند إضافة أماكن جديدة، بحيث يكون لدى المستخدمين دائمًا أحدث التوصيات.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء أدلة شخصية خاصة بهم لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة ويمكنهم بسهولة إنشاء ومشاركة قوائم بمطاعمهم المفضلة أو الأماكن التي يرغبون في زيارتها أو أفضل المواقع لقضاء عطلتهم.