شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دش نيزكى سيضرب الأرض بمئات من الشهب هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر النيازك عبر السماء في شهر أكتوبر من كل عام، ولكن من المتوقع أن تكون ذروة المشاهدة في صباح يوم 21 أكتوبر، حيث تنطلق نيازك Orionid بمئات من الشهب هذا الشهر، ويحدث هذا الحدث الكوني عندما تمر الأرض عبر تيار من الحطام الذي خلفه المذنب هالي، وهو المذنب الرئيسي لدش Orionid.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لاحظ علماء الفلك أن النيازك يمكنها التحرك بسرعة 148 ألف ميل في الساعة في الغلاف الجوي، لكنها تترك آثارًا غازية في السماء تدوم لبضع ثوان.

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وتكشف وكالة ناسا، أن Orionids هو واحد من أجمل أمطار الشهب في العام، والتي يمكن رؤيتها في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي بعد منتصف الليل. وإذا كنت في نصف الكرة الشمالي أو الشمال الشرقي إذا كنت في نصف الكرة الجنوبي فانظر لأعلى واستمتع بأكبر قدر ممكن من السماء، وفي أقل من 30 دقيقة في الظلام، ستتكيف عيناك وستبدأ في رؤية الشهب.

وينبع الدش من تيار الحطام الذي يخلفه المذنب هالي، والذي يشق طريقه إلى النظام الشمسي الداخلي، فتلقى نواة المذنب الجليد والغبار الصخري في الفضاء الذي يصبح نيازك Orionoid في أكتوبر.

يأتي هذا الشهر أيضًا بقمر أزرق نادر سيكون مرئيًا في جميع المناطق، ولن يلمع باللون الأزرق، ولكن تم إعطاؤه هذا الاسم لأنه ثاني قمر مكتمل يظهر في نفس الشهر، ويحدث الأول في بداية أكتوبر.