الهاتف Galaxy M11 يشق طريقه إلى أوروبا، ويُكلف هناك 159€

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M11 في شهر مارس الماضي ليتم إطلاقه بعد ذلك في الهند، ولكنه الآن أصبح متوفرًا للشراء في أوروبا، وبالضبط في هولندا حيث يُكلف 159 يورو. ونظرًا إلى أنه وصل الآن إلى هولندا، فهي مسألة وقت فقط على الأرجح قبل أن يصل إلى المزيد من بلدان القارة العجوز.

للتذكير، يأتي الهاتف Galaxy M11 مع مواصفات تقنية متدنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +HD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Galaxy M11 يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 التابعة لشركة سامسونج، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.