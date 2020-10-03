الهاتف OnePlus Nord يتلقى تحديث جديد يُحسن الكاميرا والشاشة والنظام

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus Nord. هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم 10.5.8.AC01AA متاح حاليًا في الهند والعديد من البلدان الأخرى، وسيصل إلى البلدان في القارة الأوروبية في المستقبل القريب.

هذا التحديث الجديد يجلب معه ميزة تسمح بفلترة الإشعارات غير الضرورية مما يجعل إدارة إشعارات التطبيقات أسهل، وهو يعمل كذلك على تحسين ميزة إلتقاط الصور للشاشة، وإصلاح بعض المشاكل على مستوى أداء وإستقرار نظام التشغيل، كما أنه يقوم كذلك بتثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يعمل كذلك على تحسين أداء التثبيت البصري للصورة، وتحسين معايرة الشاشة، فضلاً عن تحسين إستقرار الشبكة.

Advertisements

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.