هواتف Google Pixel الجديدة ستلتقط صور السلفي من دون الروتوشات التجميلية

فاطمة أيت طالب - دبي - تمتلك الهواتف الذكية من شركة جوجل بعضًا من أذكى الخوارزميات لمعالجة الصور وقد طبقت الشركة معرفتها الواسعة في ذلك على وضع ” Portrait Mode ” في تطبيق الكاميرا أيضًا. حتى الآن، كانت هناك ميزة تنقيح الوجه ” Face Retouching ” التي كانت تُعين في الوضع الإفتراضي Natural/Subtle، وتعمل على إزالة بعض الشوائب وتقويم بعض التجاعيد القديمة.

أعلنت الشركة في مدونتها الرسمية أنه بدءًا من Google Pixel 5 و Google Pixel 4a و Google Pixel 4a 5G، سيتم الآن إيقاف الميزة إفتراضيًا، بينما ستوفر الخيارات شرحًا رائعًا لما تفعله.

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وفقا لدراسات متعددة أجرتها شركة جوجل، فإن تشغيل فلتر التجميل يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الصحة العقلية للمستخدم، فهذه الفلاتر ” تضع بهدوء معايير جمال يُقارن بها بعض الناس أنفسهم “. وعلاوة على ذلك، فقد أقرت شركة جوجل أيضًا بأن الكثير من الأشخاص يفضلون إستخدام الملصقات والفلاتر، ولكنهم أشاروا إلى Snapchat ومالكها Lens Studio التي تُحاول أيضًا توفير تجربة كاميرا أصلية وغير مُنقحة والسماح للمستخدمين بتبني الفلاتر ( Lenses ).

لم تكشف شركة جوجل عن موعد حصول هواتف Google Pixel الأخرى على تحديث تطبيق الكاميرا، ولكننا نتوقع وصوله مع التحديث الأمني التالي الذي سيأتي إلى Google Pixel 5 وإخوته الأحدث في بداية شهر نوفمبر المقبل.