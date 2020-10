Realme تنجح في بيع أكثر من 230 آلف وحدة من هواتف Realme Narzo 20 Series في غضون دقائق

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن سلسلة هواتف Realme Narzo 20 Series في أواخر شهر سبتمبر الماضي، وهي السلسلة التي تتألف من ثلاثة هواتف ذكية تشمل Realme Narzo 20 و Realme Narzo 20A و Realme Narzo 20 Pro. الأسعار المميزة لهذه الهواتف الذكية الثلاثة إنعكست على الإقبال من المستهلكين، فقد أعلنت شركة Realme اليوم أنها تمكنت من بيع الدفعة الأولى من هذه الهواتف الذكية والتي تتألف من 230 آلف وحدة في غضون بضعة دقائق.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Madhav Sheth، فقد ذكر أنه تم بيع 130 آلف وحدة من الهاتف Realme Narzo 20، وتم بيع أكثر من 51 آلف وحدة من الهاتف Realme Narzo 20A، في حين تم بيع أكثر من 50 آلف وحدة من الهاتف Realme Narzo 20 Pro.

يبدأ سعر هذه التشكيلة من 115 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB من الهاتف Realme Narzo 20A ويصل إلى 230 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB من الهاتف Realme Narzo 20 Pro.

1st sale records:#realmeNarzo20Pro: 50,000+#realmeNarzo20: 1,30,000+#realmeNarzo20A: 51,000+

Our power-centric series for Young Players received a thunderous response! Being World's Fastest-Growing Smartphone Brand isn't a sudden leap but a natural result of the right products pic.twitter.com/kx1tWWlfxC