شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة صورة داخل صورة ليوتيوب تعمل مرة أخرى على نظام iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعم موقع يوتيوب الآن وضع الصورة في الصورة PiP لنظام iOS 14 مرة أخرى، بعد اختفاء الوظيفة بشكل غامض الشهر الماضي، حيث يمكن تفعيلها في كل من Safari ومتصفحات الجهات الخارجية مثل Chrome أو Firefox من خلال توسيع مقطع فيديو لتشغيله بملء الشاشة، ثم الضغط فوق رمز صورة داخل صورة صغير في الجزء العلوي الأيسر من الواجهة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge" أنت حر في تصغير المتصفح واستخدام التطبيقات الأخرى أثناء متابعة مشاهدة الفيديو، إذا كنت تستخدم هذه الميزو، فهى تمكنك أيضًا من تحريك النافذة إلى الجانب إذا كنت تريد فقط سماع الموسيقى دون أن يعيق الفيديو الشاشة.



يوتيوب

كما تمت إضافة دعم صورة داخل صورة على مستوى نظام التشغيل كميزة جديدة في iOS 14، ولكن بعد ذلك بوقت قصير توقف عن العمل على موقع يوتيوب لمستخدمي أيفون، واستمر في العمل للمستخدمين الذين يشتركون في YouTube Premium، وحاليا يعود مرة أخرى.

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بينما تعمل ميزة "صورة داخل صورة" الآن في المتصفحات، إلا أنها غير متوفرة في تطبيق يوتيوب نفسه، حيث يشير MacRumors إلى أن الميزة لم يتم دعمها بشكل مطلق.

ويمكن تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية عبر تطبيق YouTube، ولكن فقط إذا كان لديك اشتراك YouTube Premium.

فيما ذكرت 9to5Mac أن الخدمة اختبرت مؤخرًا وضع صورة داخل صورة في تطبيق iOS الخاص بها، ولكن لم يتم إصدار أي إعلانات رسمية.