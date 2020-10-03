شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد أمازون يعمل قريبا كشاشة عرض داخل السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون أن Auto Mode هي ميزة جديدة قادمة إلى تطبيق أليكسا مساعد أمازون، والتي تحول هاتفك إلى شاشة صديقة للسائق عند استخدامها مع ملحقات السيارات الخاصة بأليكسا مثل Echo Auto، فإنها بالإضافة إلى توفير الوصول إلى الأوامر الصوتية النموذجية من أليكسا، سيتضمن أيضا رموزًا كبيرة تعمل باللمس توفر الوصول إلى ميزات مثل الاتجاهات وتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تقول أمازون، إن الوضع سيكون متاحًا في تطبيق أليكسا على iOS وأندرويد فى الأسابيع المقبلة عند إقرانه بـ Echo Auto أو ملحقات Alexa Auto الأخرى المدعومة.

ويتكون الوضع الذي يركز على القيادة من أربع شاشات، فهناك شاشة تنقل توفر اختصارات للمواقع المفضلة وستكون مرتبطة بتطبيق التنقل الافتراضي الخاص بك للحصول على الاتجاهات.

وفي الوقت نفسه، توفر شاشة Communicate اختصارات لإجراء مكالمات، أو إصدار إعلانات من أجهزة Alexa، وتتيح شاشة التشغيل الوصول إلى تشغيل الوسائط، وأخيرًا، توفر الشاشة الرئيسية اختصارات للإجراءات المستخدمة بشكل متكرر.

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تقول أمازون إن، الوضع التلقائي الجديد مصمم للعمل مع أجهزة مثل Echo Auto، وهو جهاز صغير مزود بتقنية Bluetooth كان آخر محاولة كبيرة لشركة أمازون لإدخال إليكسا في سيارتك.

ولكن وجدت الشركة أن أليكسا لم تكن رائعة في المساعدة في أنواع الاستعلامات التي كانت لدينا أثناء القيادة، ففشل Echo Auto في اختيار الوجهات الصحيحة عندما تم سؤاله عن الاتجاهات، وكان مرتبكًا بشكل عام عندما انقطع الإنترنت.

ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إصلاح هذه المشكلات تمامًا باستخدام Auto Mode الجديد للتطبيق المصاحب، ولكن وجود واجهة على الشاشة يمكن أن يوضح الخيارات المتاحة لك.

تقول أمازون إن Auto Mode سيكون متاحًا في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا والهند وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.