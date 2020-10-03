تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى Pixel 5 و Pixel 4a 5G

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل، أمس الأول، عن هاتفها الجديد Pixel 5، والذى دعمته بعدد من المزايا والتحديثات الجديدة، لكنها ركزت هذا العام على نهج مختلف بعض الشىء، وهو مضاعفة مزايا وتقنيات الكاميرا وتحسين أداء البطارية والحفاظ على السعر منخفضًا، لذ فيما يلى نعرض مقارنة بين وبين هاتف Pixel 4a 5G الذى كشفت عنه الشركة في نفس الوقت كما يلى: نظام التشغيل: نظام التشغيل: Pixel 4a 5G: يعمل بنظام التشغيل Android 11 Google Pixel 5: يعمل بنظام التشغيل Android 11 مساحة الشاشة: مساحة الشاشة: Pixel 4a 5G: يأتى بشاشة 6.2 بوصة. Google Pixel 5: يأتى بشاشة 6.0 بوصة. دقة الشاشة: دقة الشاشة: Pixel 4a 5G: تبلغ 2340 ×1080 بيكسل. Google Pixel 5: تبلغ 2340 ×1080 بيكسل. نوع الشاشة: نوع الشاشة: Pixel 4a 5G: شاشة OLED Google Pixel 5 : شاشة OLED الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: Pixel 4a 5G: كاميرا خلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل+ 16 ميجابيكسل. Advertisements Google Pixel 5: كاميرا خلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل+أمامية 16 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: Pixel 4a 5G: تبلغ 8 ميجا بيكسل . Google Pixel 5: تبلغ 8 ميجا بيكسل . نوع المعالج: نوع المعالج: Pixel 4a 5G: شرائح Qualcomm Snapdragon 765G Google Pixel 5: شرائح Qualcomm Snapdragon 765G ذاكرة الوصول العشوائى: ذاكرة الوصول العشوائى: Pixel 4a 5G: تبلغ 6GB. Google Pixel 5: تبلغ 8GB. الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: Pixel 4a 5G: تبلغ 128 جيجا بايت. Google Pixel 5: تبلغ 128 جيجا بايت. البطارية: البطارية: Pixel 4a 5G بطارية 3885 mAh. Google Pixel 5 بطارية 4080 mAh.

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